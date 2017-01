La Mayenne oubliée du Guide Michelin des Bib Gourmand

Aucun restaurant mayennais n'a été repéré dans l'édition 2017 du Guide des tables non-étoilées et à prix raisonnable.

C'est une mauvaise surprise ! Pour Michelin, il n'y aurait donc aucune bonne petite table agréable et conviviale dans le département. Aucun. Rien. Un désert culinaire. Le Guide des Bib Gourmand n'en a donc pas trouvé ici. Ce n'est pourtant pas ce qui manque en Mayenne des restaurants sans étoile qui proposent des menus à moins de 32 euros, coeur de cible de la sélection.

La Mayenne est le territoire oublié de ce Guide. Chez nos voisins ligériens, on en compte 15 en Loire-Atlantique, 8 en Maine-et-Loire et 1 dans la Sarthe. Eric Jouanen, le propriétaire d'un restaurant à Changé et président de l'Union Départementale de l'Industrie Hôtelière, a été très, très, surpris quand il a appris la nouvelle : "Il y a une erreur quelque part, c'est oblié. Des bonnes tables il y en a quelques-unes en Mayenne et certaines méritent un Bib c'est sûr. Ce n'est pas bon pour le département. Beaucoup de gens viennent avec leur Guide sous le bras, ils cherchent parfois le Bib et s'il n'en y a pas ils vont passer sans s'arrêter, ce n'est pas bon".

L'édition 2017 du Guide des Bib Gourmand sera mise en vente à partir du 13 janvier. 646 restaurants ont été distingués sur l'ensemble de la France. La Mayenne attend maintenant la sortie, début février, du célèbre Guide Rouge, celui des étoilés, et espère décrocher, au moins, une nouvelle étoile. Chez nous, un seul établissement est étoilé : "L'éveil des sens" à Mayenne.