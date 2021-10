Attention à la pluie ce samedi 2 octobre : Météo France place cinq départements de l'ouest en vigilance orange, la Mayenne, la Sarthe, la Vendée, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. Des rafales de vent entre 60 et 80 km/h sont attendues dans à la mi-journée.

La Mayenne placée en vigilance orange pluie et inondations ce samedi

Des pluies soutenues et des rafales de vents sont annoncées tout ce week-end sur une grande partie du pays. La Mayenne, ainsi que quatre départements des Pays de la Loire, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Sarthe et le Maine-et-Loire, sont placés en vigilance orange pluie et inondation.

Cet épisode doit durer jusqu'à dimanche matin. Localement, il pourrait y avoir jusqu'à 80 mm de précipitations. Le vent soufflera en rafales dans les terres jusqu'à 60 - 80 km/h.