La Mayenne recherche ses "Prodiges de la République" pour leurs actes de solidarité et de fraternité

Le ministère de l’Intérieur organise une opération visant à récompenser celles et ceux qui ont accompli ou qui accomplissent encore aujourd'hui des actes de solidarité, de fraternité, de citoyenneté.

Dès le début et tout au long de la crise sanitaire, de nombreux citoyens et citoyennes ont donné de leur temps pour les autres de façon bénévole et bienveillante : "c’est cette couturière qui a confectionné des masques pour tout son village, c’est ce jeune qui est venu donner de son temps à l’hôpital, c’est cette étudiante qui veut donner envie à toute sa promo d’aller voter, c’est ce garçon qui monte les courses pour les personnes âgées de l’immeuble, ce sont ces étudiants qui tiennent une épicerie solidaire ouverte pour leurs camarades ou qui affichent les numéros d’aide aux victimes de violences dans leur résidence"

La Mayenne, comme tous les autres départements, recherche donc ses prodiges : "Prodiges de la République : il est temps de dire merci !". Vous connaissez une personne qui donne de son temps aux autres ? Vous pensez que son action mérite d'être valorisée ? Vous pouvez la signaler. C'est une occasion inédite de mettre à l'honneur une personne anonyme de moins de 30 ans et méritante de notre département Les candidatures seront étudiées par un jury à la préfecture. Un prodige représentera la Mayenne lors d'une cérémonie nationale au ministère de l'Intérieur.

Pour signaler un prodige, pour être son parrain, il suffit de remplir un formulaire en cliquant ici.