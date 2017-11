"La Mayenne recrute ses talents" | 53 chefs d'entreprises participent à un job dating à la maison de la Radio

53 chefs d'entreprises mayennais parcourent près de 300 kilomètres pour trouver leurs futurs collaborateurs lors d'une journée spéciale job dating à la Maison de la Radio à Paris. Une opération initiée par France Bleu Mayenne et Made in Mayenne pour démarrer une nouvelle vie dans le département.

En Mayenne, beaucoup d'offres d'emplois ne trouvent pas de candidats alors que le département enregistre un des taux de chômage les plus bas de la Métropole. D'où l'objectif de l'opération "La Mayenne recrute ses talents" ce mercredi 15 novembre. 53 chefs d'entreprises vont recevoir des candidats, à la maison de la Radio à Paris, de 10h30 à 16h30. Ils pourront ainsi passer directement des entretiens au premier étage de la galerie Seine au premier étage. Seront également présents ce jour-là, plusieurs services de l'Etat (Pôle Emploi, la DIRECCT) pour les accompagner et leur faciliter toutes les démarches de mobilité pour s'installer en Mayenne.

L'opération « La Mayenne recrute ses talents » est de mettre en relation deux marchés du travail aux antipodes et pourtant proches géographiquement : la Mayenne, territoire au taux de chômage parmi les plus bas de la métropole où les offres d’emplois restent sans candidat, et Paris et sa région qui regroupe un grand nombre de demandeurs d'emploi. À l'issue de cette journée deux candidats repartiront en Mayenne le soir-même pour une visite d'entreprise, du département le lendemain.

Tous à vélo !

Particularité de cette journée, les recruteurs voyageront, de la gare Montparnasse de Paris à la maison de la Radio, en vélo. Ceux de la société Gobeebike. Des vélos verts en libre service, déployés dans la capitale depuis le lundi 6 novembre.

France Bleu Mayenne vous propose de suivre cette journée sur sa page Facebook avec des vidéos en directs, des portraits de candidats et des photos du job dating à retrouver aussi sur le compte Twitter de France Bleu Mayenne. Dès 6 heures sur l'antenne, vous retrouverez Anne-Marie Amoros, Philippe Guitton, Jacques Morin et Martin Cotta, l'équipe de France Bleu Mayenne dans le train Laval/Paris, aux côtés des chefs d'entreprises. Puis à la maison de la radio.