La Mayenne recrute ses talents : Tiphaine, 21 ans, aimerait s'installer dans le département

La deuxième journée de l'opération La Mayenne recrute ses talents continuait ce jeudi, avec la visite des entreprises et du département pour certains candidats, retenus à l'issue du job dating à la maison de la Radio.

Organisée par Made in Mayenne, chargé de promouvoir le département à travers ses savoirs-faire et entreprises, et France Bleu Mayenne, l'opération La Mayenne recrute ses talents se poursuivait ce jeudi avec la visite d'entreprises dans le département pour les candidats. C'était le cas notamment de Tiphaine Pautonnier, 21 ans, originaire de la Sarthe. Elle candidate pour un poste d'assistante marketing et communication chez le groupe Rapido à Mayenne.

"Ils sont plutôt intéressés par mon profil" Copier

La jeune fille a passé 1h45 dans les locaux de Rapido, société basée à Mayenne et spécialisée dans la production de caravanes et de panneaux sandwichs. Celle qui vient de terminer son apprentissage au service communication du Conseil départemental de Savoie s'est entretenue avec les dirigeants. "On a échangé sur l'entreprise, sur mes attentes. Ils sont plutôt intéressés par mon profil" sourit Tiphaine Pautonnier. Confirmation avec Denis Roturier, le directeur des ressources humaines de l'entreprise. "Son profil est intéressant au travers des différents stages qu'elle a effectués notamment dans des agences de communication" explique ce responsable.

Denis Roturier, le directeur des ressources humaines de l'entreprise Rapido © Radio France - Martin Cotta

S'installer en Mayenne : chiche !

Chez Rapido, plus de cinquante postes sont actuellement ouverts pour l'entreprise de panneaux sandwichs et de caravanes. "Nous connaissons une embellie du marché des véhicules de loisirs. Embellie amplifiée par le succès de noter dernière collection" explique Denis Roturier. Tiphaine Pautonnier est donc une candidate sérieuse. S'installer en Mayenne ne serait pas pour lui déplaire. "Je suis originaire du Mans et cela ressemble un peu à la Mayenne. Je pense que c'est un peu le même état d'esprit. Je pense que Laval et Mayenne sont des villes assez sympas" déclare la candidate qui aura une réponse de la part de Rapido à la fin du mois.