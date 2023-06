La Mayenne serait-elle devenue le nouvel havre de paix des touristes ?

Avec le réchauffement climatique, les Français sont de plus en plus nombreux à préférer un endroit frais et vert, plutôt que de s'entasser sur les côtes du sud de la France où la sècheresse et la chaleur peuvent gâcher le plaisir des vacanciers.

Des sudistes qui viennent en Mayenne pour l'été

C'est en tout cas le constat que fait Véronique Gamain, propriétaire depuis dix ans du camping Le Parc de Vaux, à Ambrières-les-Vallées. Elle est quasiment complète pour la saison, avec un taux de remplissage entre 80 et 90 %. Ce succès est notamment dû à la météo :

"Je pense que les clients font très, très attention à la météo. Là, j'ai eu un groupe de motards hier soir. À la base ils devaient séjourner dans le sud de la France, au Pays Basques, mais ils ont changé leur fusil d'épaule et ils sont venus en Mayenne,* en raison du beau temps" explique-t-elle.

Même constat pour la base de loisirs de la Rincerie dans le Sud-Mayenne, Maxime Richard est le directeur, sa clientèle s'élargit de plus en plus :

"Aujourd'hui, en effet, on honore des réservations qui sont en dehors des départements limitrophes. On va aussi avoir un petit peu de personnes du sud est de la France, du sud-ouest et du Sud. Pourtant ces clients habitent dans des régions vacancières, mais maintenant*, je pense qu'ils recherchent un peu un écrin de nature et des températures qui sont un petit peu plus abordables.** Cela permet d'avoir quand même une qualité et de ne pas trop trop souffrir de la chaleur***.**"

"La saison 2023 s'annonce très bien "

Et ça s'observe aussi à l'échelle départementale. Depuis janvier, le nombre de nuits passées par les touristes a augmenté de 8,6 %. D'après Marie Le Calonec, directrice de Mayenne Tourisme, la Mayenne n'a rien à envier au Sud :

"Aujourd'hui, on n'a pas besoin de descendre pour trouver la chaleur. Et puis aussi, depuis 2020, il y a un vrai retour à des destinations plus nature. Et on a dans nos territoires, comme la Mayenne, une offre de loisirs et d'activités assez large. Avec de l'eau aussi, puisqu'on a quand même la rivière de la Mayenne, différentes bases de loisirs etc. La saison s'annonce donc très bien, 2023 devrait être une belle année touristique."

La majorité des touristes sont Français et viennent du bassin parisien, des départements voisins ou même du Sud, sans oublier l'international avec beaucoup de Hollandais, d'Anglais et d'Allemands.