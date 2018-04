Perpignan, France

C'est un attroupement inhabituel à proximité du lycée technique Aristide Maillol où les deux adolescents sont scolarisés, qui a attiré leur attention, juste avant l'entrée en classe, au matin du 9 janvier dernier.

Au sommet d'une structure pyramidale en cordes, une silhouette se détache: celle d'un jeune homme qui s'est pendu. Heureusement pour lui, Ichem Breuza 19ans, et Nicolas Tadros 16ans, ont eu le bon réflexe et sont aussitôt intervenus.

"Dés que j'ai compris ce qu'il se passait, j'ai agit instinctivement et j'ai escaladé très vite l'araignée ": Ichem, sourire timide et carrure de rugbyman, se souvient avec émotion de ce moment déterminant : " voir une personne que vous connaissez pendue à plus de dix mètres de hauteur, ça fait un choc ! Nicolas m'a aidé à le soulever et on a réussi à dégager son cou puis à le descendre jusqu'en bas et ensuite les pompiers sont arrivés et l'ont pris en charge".

Un acte de bravoure qui a permis de sauver une vie

" On a agit instinctivement, parce que c'était notre devoir.... moi je ne le connaissais pas mais je suis content de l'avoir sauvé " ajoute Nicolas Tadros, qui précise : "il est venu me voir plus tard, pour me remercier et me dire les yeux dans les yeux, qu'ils nous était reconnaissant" .

Les deux lycéens ont été solennellement décorés dans les salons d'honneur de la préfecture en présence de leurs familles. Une cérémonie dont ils se souviendrons longtemps... comme du reste le préfet des Pyrénées orientales Philippe Vignes : " jamais dans ma carrière je n'ai eu l'occasion de décorer des personnes aussi jeunes pour un acte de dévouement qu'ils ont effectué au péril de leur vie ! Alors que certains a-priori et idées reçues négatives sont parfois véhiculées sur la jeunesse, voilà un exemple à méditer pour nous tous !"