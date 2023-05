La médiathèque sort sur le marché de Fontbarlettes après sa fermeture pour incivilités et menaces

Un mois après la fermeture, le quartier de Fontbarlettes, à Valence, n'a toujours pas récupéré sa médiathèque. Au mois d'avril, elle a été fermée pour des incivilités à répétition, des menaces. Alors, pour ne pas totalement perdre le contact avec la population, les employés ont eu le droit, pour la première fois ce mardi 9 mai, d'installer un petit stand sur le marché. Un peu moins d'une quinzaine de visiteurs sont venus. "C'est tout de même un succès, on vient seulement de commencer l'opération, on a quand même pu retrouver certains lecteurs", tempère une employée.

Monique, par exemple, une régulière de la médiathèque, passe sur le stand, après avoir acheté ses tomates. "Je me baladait avec tous ces magazines", souffle cette dame d'un bel âge en sortant quatre exemplaires de "Que choisir". Elle regrette évidemment sa médiathèque et sa fermeture depuis quasiment un mois. "Mais on ne peut pas mettre un policier devant chaque porte", relativise cette habitante historique du quartier. "Ici, le mardi, ça marche bien pour moi", sourit-elle en empruntant de nouveaux magazines et livres, le temps d'un vœu : "j'espère que ça va rouvrir". - "Il n'est pas question de déménager hors du quartier de Fontbarlettes", la rassure l'employé lui faisant face.

Une fois Monique partie, il nous dit. "C'est aussi pour ça qu'on est là, dire aux habitués qu'on est toujours là, qu'on ne fermera pas, aussi permettre à ces gens de continuer à lire, surtout ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre dans les autres médiathèques du réseau". Pour le moment, cette solution provisoire permet de faire exister le service dans ce quartier où les incivilités, trafics, violences sont monnaie courante. La médiathèque de Fontbarlettes n'a pas encore de date de réouverture.