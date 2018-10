Montpellier, France

En deux ans d'activité, l'Aquarius a sauvé 30.000 personnes naufragées en mer. Depuis jeudi matin, le navire - l'un des derniers bateaux d'ONG dédié au sauvetage en Méditerranée - est bloqué dans le port de Marseille, privé de pavillon. Le Panama vient de lui retirer le sien sous la pression de l'Italie. Impossible de reprendre le large alors que des réfugiés continuent de fuir la Lybie sur des embarcations de fortune. "Intolérable" pour SOS Méditerranée qui appelle les citoyens à manifester ce samedi à travers l'Europe: "Tous en orange pour sauver l'Aquarius et le sauvetage en mer!". A Montpellier le rassemblement est prévu place de la Comédie à 14h30.

L'axe migratoire le plus dangereux au monde

Car il n'existe désormais plus aucun moyen d'assistance et de sauvetage en mer Mediterranée, "sauf les gardes côtes lybiens mais qui ont trop peu de moyens, explique Agnès Defrance, référente de l'ONG pour son antenne héraultaise. Et les navires marchands". Qui bien souvent hésitent à se dérouter pour porter secours.

L'axe migratoire entre la Lybie et les côtes européennes est le plus dangereux au monde, plus dangereux que la frontière entre le Mexique et les Etats Unis. Et plus dangereux encore depuis que l'Aquarius est empêché de naviguer.

Le taux de mortalité est passé à 19% en septembre en Méditerranée

Les chiffres sont effrayants: "aujourd'hui une personne sur 5 qui tente la traversée, meurt ou disparaît en Mediterranée" selon Jean-Pierre Lacan administrateur de l'ONG. "Parce qu'il n'y a plus personne pour aller les sauver. Parce qu'on a mis _des obstacles aux navires de sauvetage_". Depuis que l'Italie a fermé ses ports, il n'y a plus de ports sûrs à proximité des zones de naufrage et les navires qui - par hasard - seraient amenés à faire du sauvetage et à embarquer des migrants naufragés, hésitent car ils ne sont plus certains de pouvoir les débarquer dans un port.

"On dit que la Méditerranée est un cimetière. Le mot cimetière n'est pas la bonne expression. Dans un cimetière il y a des tombes et des noms. Pas en Méditerranée. C'est une frontière qui tue dans l'anonymat et le silence. C'est devenu un lieu de barbarie." Jean-Pierre Lacan, SOS Méditerranée

"La Méditerranée est devenue un lieu de barbarie." Jean-Pierre Lacan, SOS Méditerranée

Triste constat 5 ans après la catastrophe de Lampedusa - quand le 3 octobre 2013, le naufrage d'une embarcation transportant 500 migrants africains près de l'île italienne de Lampedusa, fait 366 morts. Depuis 2014, 16.000 personnes au moins sont mortes dans la traversée, dont 1.700 rien que pour cette année.

L'Aquarius doit continuer à témoigner

"Il faut _garder une présence citoyenne_, des témoins en Méditerranée" assure Erwan Follezou, référent maritime de l'ONG. "L'aquarius a fait beaucoup moins de sauvetages ces derniers mois, mais au moins il a gardé son rôle de témoignage. Là il ne peut plus. C'est révoltant! On mène une politique qui nie tout l'humanisme de l'Europe et le droit international."

L'association appelle à une vague orange aujourd'hui. Des manifestations sont organisées à Montpellier à 14h30, mais aussi à Nîmes, Mende, Narbonne, au Vigan, à Toulouse, Marseille, et au delà: Paris, Berlin, Palerme ou Bruxelles.

Une pétition pour l'Aquarius

SOS Méditerranée a lancé une pétition pour sauver l'Aquarius et le sauvetage en mer #SaveAquarius: https://you.wemove.eu/campaigns/sauvons-l-aquarius-et-le-sauvetage-en-mer. En quelques jours elle a rallié plus de 150.000 signatures.

"Ne restent que les gardes côtes lybiens ou les navires marchands" pour venir en aide aux naufragés. Agnès Defrance Copier