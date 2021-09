La meilleure baguette de Paris 2021 enfin dévoilée : elle est dans le 12e arrondissement

Si vous avez vos habitudes aux Boulangers de Reuilly, au 54 boulevard de Reuilly dans le 12e arrondissement, sachez que vous dégustez la meilleure baguette de Paris ! Et même mieux : la future baguette du président de la République car la baguette va garnir les tables de l'Elysée à partir de maintenant, et pour toute l'année.

Le pain vient de gagner le Grand prix de la meilleure baguette de Paris 2021, devant une centaine de concurrentes.

Sur la table des jurys de l'eau et surtout la feuille de notation des baguettes dégustées. © Radio France - Marine Clette

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Olivia POLSKI, adjointe à la maire de Paris en charge notamment de l'artisanat a présidé un jury de fin gourmets du Grand Prix de la baguette de tradition française de la Ville de Paris, aux côtés de Franck THOMASSE, président du Syndicat des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, et de Pascal BARILLON, président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Paris. Il y avait à leur côtés quatre parisiens tirés au sort parmi une liste de volontaires.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Parmi le jury, des professionnels de la baguette et des parisiens tirés au sort. © Radio France - Marine Clette

Cinq critères

Les baguettes étaient jugées selon cinq critères : l'aspect visuel extérieur, la cuisson, l'odeur, la mie et évidemment le goût. Chaque critère est noté sur 4. La note finale est donc sur 20. Après deux tours, il y avait 10 baguettes en finale.

Chaque dégustation est similaire : la baguette est épiée sous toute les coutures, on en profite pour juger la cuisson, puis on la coupe. Le jury frotte ensuite un bout sur sa main puis la sent. Finalement il déguste un petit bout et rédige ensuite ses notes. Les baguettes ayant obtenu le meilleur total étaient qualifiée pour la finale.

à lire aussi La meilleure baguette de Paris est dans le 13ème arrondissement

Parmi les critères de notation, l'aspect extérieur de la baguette. © Radio France - Marine Clette

L'odeur du pain devait lui aussi être noté sur 4 lors de ce Grand prix de la baguette de Paris. © Radio France - Marine Clette

Les baguettes de l'Elysée

Cette année, le lauréat est Monsieur Makram Akrout, il sera pendant un an le fournisseur officiel des cuisines du Chef Guillaume Gomez, au Palais de l’Élysée. La boulangerie lauréate connait souvent une augmentation de sa fréquentation : des curieux qui viennent goûter la meilleure baguette de pain de Paris !