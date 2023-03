La meilleure baguette tradition du Vaucluse est à Morières-Lès-Avignon

La meilleure baguette tradition du Vaucluse se trouve à Morières-Lès-Avignon. La Maison Calvino a reçu le premier prix du 12ème concours départemental organisé ce mardi 14 mars. Dans la catégorie des apprentis c'est un élève du CFA d'Avignon, Cheickne Magassa, qui arrive premier. En tout 27 boulangers et apprentis boulangers ont participé.

Quels critères ?

Pour départager les différents candidats, le jury, composé de quatre boulangers du département, a d'abord mesuré e pesé chaque baguette tradition. "Il faut qu'elle fasse entre 50 et 52 centimètres, ni en-dessous ni au-dessus, sinon on met des pénalités. Elle doit faire entre 250 et 260 grammes", explique William Schmidt, le président du jury, boulanger à Valréas et gagnant des concours départemental et régional de l'année dernière.

L'aspect de la mie est aussi particulièrement scruté. Ces professionnels appellent ça "l'alvéolage". "Ça nous montre le travail sur la fermentation. On a une multitude de bulles qui se créent", ajoute-t-il. Enfin, il, y a bien-sûr des critères gustatifs : "le croustillant, la mâche, et le goût."