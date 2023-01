La Meilleure boulangerie de la région est vauclusienne, selon l'émission La Meilleure Boulangerie de France, et elle se trouve à Cabrières-d'Avignon ! Le résultat a été diffusé dans l'émission de vendredi soir. Et depuis que la boulangerie Lyse a décroché ce titre, c'est la folie, elle ne désemplit pas !

ⓘ Publicité

Julien Samson, le gérant, est touché : "l'impact est incroyable, tous les retours sont gentils. Sur les réseaux sociaux on a reçu plus de 600 messages, une dame est venue spécialement de Marseille et ce matin il y a a eu une affluence comme à Noël."

"On n'avait pas prévu que ça aille si vite"

Il faut dire que dans sa boulangerie, Julien Samson et son équipe sont attentifs à beaucoup de détails, et c'est d'ailleurs ça, selon le gérant, qui a fait la différence. "On leur a proposé des choses originales et locales. Par exemple pour le produit fétiche, nous avons réalisé un sandwich avec de la truite de l'Isle-sur-la-Sorgue. Nous avons rajouté des petits légumes croquants, du radis, de la carotte, de la betterave et des feuilles d'épinards. Le jury a aussi adoré le magasin, l'accueil...tout cela a fait une petite différence je pense."

Un impact tel qu'ils recrutent entre trois et quatre personnes pour de la vente mais aussi de la pâtisserie...et ce n'est pas tout. "On fait un agrandissement de la boulangerie. Car quand on a commencé, on était six et maintenant on est vingt-quatre. Donc les locaux commencent à être un peu petits, on n'avait pas prévu que ça aille si vite." Il faut dire qu'avec sa compagne ils se sont installés dans le Vaucluse il y a trois ans seulement.

Maintenant, rendez-vous mi-mai sur M6, pour découvrir si la boulangerie Lyse sera élue meilleure boulangerie de France....