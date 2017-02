La meilleure eau gazeuse du monde est héraultaise

Vernière, eau gazeuse puisée sur la commune des Aires près de Lamalou-les Bains (Hérault) a décroché le 4 février dernier la médaille d'or au "Concours des Eaux gourmet".

La première édition internationale du "Concours des Eaux gourmet" organisé par l'AVPA (Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles) a dévoilé son palmarès des meilleurs eaux minérales du monde. Un jury a dégusté cinquante eaux provenant de vingt pays.

Les gagnants ont été répartis en six sections. Dans la catégorie reine, " Gazeuses de caractère", Vernière décroche l'or. Cette eau minérale naturellement gazeuse est puisée dans la communes des Aires près de Lamalou-les-Bains.

Nous sommes très fiers à Vernière d'obtenir cette belle distinction qui va mettre en lumière cette eau peu connue du grand public se réjouit Agnès Jacquot directrice marketing de la marque Vernière

C'est à Napoléon III que l'on doit sa reconnaissance officielle dès 1861 mais elle n'est embouteillée et commercialisée que depuis 1984.

Vernière devance les auvergnates Saint Géron et Châteldon(2ème ex aequo) puis Vichy Célestins et Rozana également auvergnates en troisième position avec la macédonienne Oro.

Plusieurs dizaines de millions de bouteilles d'eau Vernière sont commercialisées chaque année , principalement en France mais aussi un peu au Japon. Cette eau est riche en magnésium, calcium et bicarbonate.

Au niveau mondial le marché des eaux embouteillées explose: la consommation est passée de neuf litres par personne en 1999 à 27 litres en 2013, soit une hausse de 200% en 14 ans.