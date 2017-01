La meilleure galette des rois de Meurthe-et-Moselle est à Baccarat

Le concours de la "meilleure galette feuilletée à l'amande" de Meurthe-et-Moselle s'est tenu ce mardi, trois jours avant l'Epiphanie. C'est Jérôme Payeur, boulanger à Baccarat, qui remporte le premier prix.

Trente participants cette année au concours de la meilleure galette des rois, organisée par la Fédération des boulangers pâtissiers de Meurthe et Moselle. Ce qui veut dire trente galettes à goûter pour les trois membres du jury, un consommateur et deux professionnels. André, le membre "consommateur", a sa méthode : "On va y aller doucement, du moment qu'il y a beaucoup à boire !" De l'eau, on vous rassure.

Damien Lacarte et André Oberlé goûtent les différentes galettes © Radio France - Magali Fichter

C'est un vrai concours, avec un huissier pour faire respecter les règles - il s'appelle d'ailleurs Maître Boulanger ! - et notamment le diamètre des galettes, 30 centimètres. Après, tout se joue au visuel, étape très importante pour le président du jury et vainqueur de l'année dernière, Damien Lacarte : "c'est comme ça qu'on choisit ses préférées, celles qu'on va goûter en premier !", à la coupe, il ne faut pas que ça dégouline, et surtout au goût. Michael Milano, boulanger à Jarville, nous explique ce qu'est pour lui une bonne galette.

Il faut qu'on sente bien le beurre, bien l'amande mais pas trop - la frangipane, avec la crème pâtissière qui vient juste adoucir la crème d'amande. J'aime bien quand on sent le rhum, et le feuilletage ne doit pas sentir la margarine.

De bien jolies galettes, mais attention, le visuel ne suffit pas ! © Radio France - Magali Fichter

Finalement, le grand vainqueur sera désigné après une moyenne des notes sur vingt attribuées par les trois membres du jury : Il s'agit de Jérôme Payeur, boulanger à Baccarat, suivi des Délices de Belleville et de la boulangerie Lintingre à Neuves-Maisons.

Un produit cher, mais un "prix justifié", pour le président de la Fédération

Entre 15 et 18 000 galettes sont confectionnées pendant le mois de janvier, rien qu'en Meurthe et Moselle, en moyenne 500 à 600 par établissement, selon Jean-Paul Daul, président de la Fédération des artisans boulangers 54. Cela représente une très bonne période en terme de chiffre d'affaire, d'autant plus que la galette est chère - on dépasse parfois la vingtaine d'euros. Mais pour Jean-Paul Daul, "le prix est justifié. Quand on voit que dans le hard-discount, on trouve des galettes à moins de deux euros, on se demande ce qu'ils mettent dedans ! Une fève, ça coûte déjà 50 cts, la poudre d'amandes jusqu'à 8 euros le kilo, 5 euros pour le beurre, et la moitié du prix, c'est la main d'oeuvre"