La meilleure galette des rois de Vaucluse est à Apt, et le meilleur gâteau des rois est à Coustellet

Les lauréats du concours de la meilleur galette des rois et du meilleur gâteau des rois de Vaucluse.

Où trouver le meilleur gâteau ou la meilleure galette des Rois en Vaucluse ? Le groupement des artisans-boulangers du département vient de désigner les lauréats de son concours pour l'épiphanie 2023. Il y avait 90 participants, le jury a dégusté 180 galettes et gâteaux différents. Et les lauréats sont... La pâtisserie Deslée à Apt pour le concours du meilleur gâteau des rois de Vaucluse et la pâtisserie Nicoline à Coustellet pour le concours de la meilleure galette des rois.

La Confrérie des fruits confits d'Apt a aussi décerné son Grand prix à la boulangerie-pâtisserie "Aux Délices du Ventoux" à Malaucène.