La meilleure galette des rois du Berry se trouve à La Châtre

Qui trouvera la fève et deviendra le roi ou la reine ? La galette des rois se fête traditionnellement le 6 février. Certains l'aiment à la frangipane, d'autres la préfèrent à la pomme. Peu importe le parfum, la meilleure galette du Berry se trouve à la Châtre. La boulangerie Auroy Vilatte a remporté fin novembre le prix de la meilleure galette aux amandes de l'Indre. Avec l'épiphanie, les clients sont prêts à faire la queue devant la boulangerie pour pouvoir y goûter.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

Les clients en raffolent

La boulangerie vend bien évidemment la traditionnelle galette à la frangipane mais propose également des parfums plus originaux, comme une galette à la framboise, au citron ou à la pistache. Ici, les clients sont fidèles et en redemandent. Certains viennent même depuis des années pour se procurer la fameuse galette des rois.

"Elle est bonne tout simplement et elle n'est pas grasse. On a l'impression qu'elle est maison, comme celles que faisaient nos grands-mères", assure Jacqueline, une habituée. "Depuis plus de 20 que je vis en Berry, j'achète ma galette ici, ce sont les meilleures", abonde Christine, une autre cliente.

À l'arrière, en cuisine, Benjamin Vilatte, le boulanger, prépare la pâte à galettes. "Là, je prépare une galette poire chocolat", raconte-t-il en remuant la pâte. Chaque année, il vend plus de 2.600 galettes des rois.

Benjamin et Philippe Vilatte de la boulangerie Auroy Vilatte à La Châtre © Radio France - Justine Claux

Le secret se cache dans la feuilletage

Le secret du succès : le feuilletage. "On utilise un feuilletage inversé qui nous permet d'avoir un goût particulier, explique le boulanger. On essaie aussi d'avoir un équilibre entre la pâte feuilletée et l'amande, il ne doit pas y avoir trop de feuilletage par rapport à la crème d'amande et inversement".

Mais pour faire une bonne galette, il faut aussi de bons produits. Ici tout est berrichon ou presque. "Ce qui est essentiel chez nous, c'est d'utiliser des produits locaux, le beurre vient d'Indre-et-Loire et les œufs de chez nous, insiste Benjamin Vilatte. C'est ce qui fait la différence pour nos clients".

Cette année, une petite surprise attend les clients. Une centaine de fèves gagnantes sont cachées à l'intérieur des galettes et permettent de remporter trois éclairs au chocolat.

Les galettes vont coûter plus cher

Avec la hausse des prix des matières premières, les galettes des rois vont coûter un peu plus cher cette année. Le prix du beurre a pratiquement doublé. Les fèves ont également augmenté, même l'emballage coûte plus cher qu'auparavant.

"L'ensemble du prix de fabrication de la galette a augmenté, regrette Benjamin Villate. Si tous les produits augmentent, forcément, il y a une répercussion sur le prix de vente".

Les galettes des rois de la boulangerie Auroy Vilatte coûteront 50 centimes de plus que l'an dernier. "On n'a pas eu le choix, comme toutes les entreprises", conclut-il. Pour une galette 6 personnes, il faut maintenant compter 15,5 euros.