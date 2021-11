La meilleure pizzeria de France est à Perpignan, selon le guide Fooding

C'est une très belle reconnaissance pour le restaurant "Baston Pizza" à Perpignan : il est sacré "meilleure pizza de France" par le Guide Fooding, second guide de restaurants le plus vendu en France après le Guide Michelin. Depuis 21 ans, il promet une cuisine moderne et branchée.

Dans sa version en ligne, le guide ne tarit pas d'éloges sur l'établissement installé en bordure de Têt, dans le quartier du Vernet : "Baston balance des claques sous la forme de rondes bien levées – des pizzas parmi les meilleures jamais dévorées… le pizza-yolo Bastien Beaudouin (formé à Naples) envoie une pâte au levain lentement fermentée, dorée à 500 °C puis garnie de produits tabassants."

Dans son palmarès dévoilé ce lundi, le guide Fooding sacre également "l'Auberge de la Roche", dans l'arrière-pays niçois, élue table et chambre de l'année. Le "Fooding d'amour" est décerné à "l'Auberge Sauvage" située à Servon, dans la Manche. "Le meilleur bar à délice" est Livingston (Marseille), le "meilleur bar d'auteur" est Method à La-Couarde-sur-Mer, sur l'île de Ré.