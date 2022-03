La mémoire de Fanfonne Guillierme, première manadière de Camargue, célébrée à Aimargues

Très forte affluence ce dimanche 6 mars 2022 pour la journée Fanfonne Guillierme à Aimargues. Des manadiers, des manadières, des gardians, des femmes en habit d'Arlésienne et de très nombreux chevaux, des dizaines et des dizaines. Tous présents pour rendre hommage à la dame de Camargue.

Le Covid n'y est peut-être pas pour rien, les rues d'Aimargues étaient remplies de couleurs et de bruits ce dimanche 6 mars 2022. Besoin de se retrouver, de se rencontrer après deux années de sorties restreintes. Et dans ces rues, le blanc de la robe des chevaux camarguais et le noir des habits traditionnels, les couleurs des étoles et des jupes des femmes en habit d'Arlésienne, et puis toutes les couleurs des devises flottant sur les tridents. C'était la journée Fanfonne Guillierme, première manadière de Camargue. Une femme, plus de 30 ans après sa mort, toujours citée en exemple en 2022 : "Ca donne envie parce qu'on se dit que c'est possible de faire sa place dans un monde d'hommes" dit Jade.

Fanfonne Guillierme née en 1895, qui encore adolescente triait les taureaux et les vaches avec les gardians et qui au lendemain de la première guerre mondiale, en 1920, créait sa manade. Une manade qu'elle léguait à ses gardians avant de mourir, une manade qui existe toujours en 2022. Fanfonne toujours dans les mémoires des femmes présentes hier à Aimargues. Comme Julia : "Fanfonne c'est réellement la place de la féminité en Camargue. Elle incarne le travail des femmes dans un milieu d'hommes. On a toutes une part de cette femme en nous, surtout quand on monte à cheval" ou encore Pauline, dauphine de la reine d'Arles : "Fanfonne est un exemple, un mythe de modernité, de féminité et de féminisme."

Les chevaux, leurs cavaliers et cavalières se rassemblent avant la bénédiction © Radio France - Philippe Thomain

La bénédiction des chevaux © Radio France - Philippe Thomain

Pas d'âge pour porter l'habit traditionnel © Radio France - Philippe Thomain