La mémoire de Rodolphe Penon, caporal-chef tombé en Afghanistan, honorée à Perpignan

Treize ans après l'attaque meurtrière d'Uzbin, et alors que les talibans viennent de reprendre le pouvoir en Afghanistan, la cérémonie en la mémoire du caporal-chef perpignanais Rodolphe Penon qui a rassemblé une cinquantaine de personnes ce mercredi 18 août avait forcément une résonnance particulière cette année.

Sens du devoir et du sacrifice

Rodolphe Penon participait en tant qu'infirmier militaire à cette patrouille attaquée par les talibans dans la vallée d'Uzbin, à 50kms à l'Est de Kaboul. Un violent combat de plusieurs heures qui a fait 9 morts et 21 blessés dans les rangs des soldats français. Ironie du sort, il s'agissait là de la dernière mission sous les drapeaux en opération extérieure de ce père de famille âgé de 40 ans.

"Je lui ai dit Rodolphe ne part pas, tu es soutien de famille, mais il m'a répondu: c'est la dernière, je pars. La légion c'était tout pour lui, c'est comme une seconde famille, ils ont ça dans la peau." Un souvenir d'autant plus douloureux pour Marie Christine Penon, la mère du caporal-chef, qui a assisté la rage au ventre à la victoire récente des talibans: "J'ai de la haine, beaucoup de colère et d'incompréhension quand je vois avec quelle rapidité ils se sont emparés du pouvoir. On m'avait dit que le temps qui passe effaçait le chagrin, mais ça n'est pas vrai. Au contraire, c'est chaque jour plus difficile."

Au centre et à droite, la mère et la sœur de Rodolphe Penon, caporal-chef tombé en Afghanistan © Radio France - Tanguy Bocconi

Un sentiment d'amertume

Treize ans après cette embuscade meurtrière, et alors que Kaboul vient de nouveau de tomber aux mains des talibans, Magali Tejedor, la soeur de Rodolphe Penon a elle-aussi beaucoup de mal à accepter le sacrifice de son frère:

Mon frère a donné sa vie là-bas, et aujourd'hui je me demande pourquoi ? Pourquoi il est mort et pourquoi on laisse désormais cette terre aux talibans ?

"Pour moi il n'est pas mort pour rien car il a sauvé deux de ses camarades au cours de cette embuscade, mais quand on voit aujourd'hui le triomphe des talibans on se dit que tous ces sacrifices, ces pertes humaines, ces milliards investis dans ce pays, tout cela a été vain. "

L'interview de Magalie Tejedor, sœur de Rodolphe Penon Copier

Parmi la cinquantaine de personnes présentes à la cérémonie, Jêrome Dot un perpignanais de 46 ans récemment retraité de l'armée française a servi un an en Afghanistan... aujourd'hui au vu des images du retour au pouvoir des talibans, l'ex-parachutiste a du mal à lui aussi du mal contenir son amertume:

"J'ai participé à bien d'autres missions: le Kosovo, la Bosnie, la Côte d'Ivoire... des pays où la situation s'est améliorée malgré tout depuis notre intervention. Avec ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan on se dit: tout ça pour ça... le sang versé, la sueur versée sur cette terre ne semblent plus avoir beaucoup de valeur au regard de l'actualité, on se demande au final pourquoi on est allé là bas."