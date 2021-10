À Six-Fours-les-Plages, un rond-point va porter le nom de Samuel Paty

La mémoire de Samuel Paty, cet enseignant de 47 ans décapité il y a un an à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, sera bien honorée à Six-Fours-les-Plages. La promesse avait été faite en mars dernier par le maire Jean-Sébastien Vialatte de rebaptiser un lieu symbolique de la commune.

Le rond-point d'entrée de ville va porter le nom de Samuel Paty

Si pour l'instant, rien n'a été fait, le maire de la ville Jean-Sébastien Vialatte assure que le rond-point d'entrée de ville va prochainement être rebaptisé du nom de Samuel Paty. "Je pense qu'il était urgent d'attendre, de laisser passer les commémorations. Dans 15 jours, plus personne n'en parlera. Ce sera donc une piqûre de rappel. Le maire explique que "30 000 voitures passent chaque jour par ce rond-point et pourront lire le nom de Samuel Paty avant qu'il ne tombe dans l'oubli." Et poursuit : "Nous avons créé un petit square au milieu de ce rond-point dédié à la mémoire des hommes et des femmes victimes de la barbarie"

"Un rond-point n'est pas à la hauteur de l'homme." - Eric Tamburi, ancien conseiller municipal d'opposition

La proposition de renommer un bâtiment symbolique de la ville avait été faite en mars dernier par Éric Tamburi, ancien conseiller municipal DVD d'opposition. Aujourd'hui, il n'est plus en fonction, mais il est déçu par la proposition du maire "Il fallait honorer dignement la mémoire de cet homme. Un rond-point n'est pas à la hauteur de sa mémoire. Le maire avait promis de nous surprendre. Malheureusement, moi un rond-point ne me surprend pas, mais il a fait ce qu'il a pu, pas grand chose mais c'est déjà beaucoup".

La délibération devrait être prise lors du prochain conseil municipal, début décembre.