La menace du 49.3 n'engage pas les parlementaires à avoir un débat très constructif, selon G. Gourges

Sénateurs et députés se prononcent ce jeudi sur le texte de la réforme des retraites élaboré hier par la commission mixte paritaire. De son côté, l'intersyndical maintient la pression et promet de durcir le mouvement en cas de vote positif du parlement. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Guillaume Gourges estime que "la démocratie ne sortira pas grandie mais réduite de cet épisode. Sur un épisode aussi important pour le fonctionnement de notre société, que l'on n'arrive pas à trouver autre chose que ce format de débat parlementaire qui début le début est annoncé comme tronqué est une catastrophe pour les institutions". Maitre de conférences en sciences politique, Guillaume Gourges affirme avoir été un peu choqué de l'abscence de débats citoyens ou de conférences régionales pour parler du fond. "On a vraiment l'impression qu'on nous impose à marche forcée une réforme dont on dramatique les contours, malgré l’ampleur des mobilisations".

