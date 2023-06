"La mer commence ici" : des militants taguent les rues de Montpellier pour alerter sur les jets de mégots

Des tags pour sauver les océans ? C'est le pari que se sont lancés quelques militants de l'ONG Greenpeace, jeudi soir à Montpellier. Ils ont investi le centre-ville pendant près de deux heures, avec leurs bombes à graffitis et la volonté d'interpeller les passants sur la pollution des mers. Ils demandent à la ville et à la région Occitanie d'agir plus fortement sur ce sujet.

ⓘ Publicité

"Aujourd'hui les gens jettent impunément leurs déchets en particulier leurs mégots un peu partout, mais ils finissent toujours au même endroit : dans la mer, regrette Jean-Michel Pellerin, militant Greenpeace. On veut faire comprendre à tout le monde que ce n'est pas un geste anodin, on aimerait que chacun réfléchisse avant de le faire." L'ONG veut aussi attirer l'attention de la mairie, en lui demandant d'installer des grilles pour filtrer les déchets qui se déversent dans le Lez.

Un moment d'échanges "nécessaire"

Pour interpeller les passants, les militants ont réalisé plusieurs dizaines de tags autour des grilles d'égout avec des bombes à la craie. "On cible les rues avec beaucoup de bars, c'est là qu'il y a le plus de mégots", précise Natacha Cavatz, coordinatrice de Greenpeace Montpellier. On pouvait ainsi lire un peu partout dans Montpellier des "La mer commence ici" ou "Le saviez-vous ? Mégot par terre = 135 euros d'amende".

Ces dessins ont attisé la curiosité de certains promeneurs, qui se sont arrêtés pour interroger les activistes. "On essaie de sensibiliser tout le monde avec nos petits tags", expliquent les militants à Thibaut, un passant. "Beau boulot, j'espère que ça va nous faire réfléchir", répond-il. Exactement l'objectif recherché par Greenpeace. "L'idée de nos actions, c'est toujours de provoquer la discussion, le débat, et que les gens repartent en gardant ce problème des déchets en tête", se réjouit Natacha Cavatz.

loading

loading

loading

Les militants projettent de la peinture sur leurs pochoirs. © Radio France - Thomas Pinaroli

L'un des messages laissés par les militants dans les rues de Montpellier. © Radio France - Thomas Pinaroli

L'un des messages laissés par les militants dans les rues de Montpellier. © Radio France - Thomas Pinaroli

L'un des messages laissés par les militants dans les rues de Montpellier. © Radio France - Thomas Pinaroli