"La mer, la plage, les coquillages" : des Lorrains partent à La Grande-Motte grâce au Secours Populaire

Ils viennent de Jarny, Lunéville, Pompey, Toul et Nancy. Une trentaine de séniors, entre 56 et 92 ans, est montée dans un bus à Nancy ce samedi 17 juin, à destination de La Grande-Motte dans l'Hérault. Une semaine de vacances au bord de la mer méditerranée à moindre coût organisée et financée en partie par le Secours Populaire 54 , mais aussi par l’Association Nationale des Chèques Vacances la CARSAT de Meurthe-et-Moselle : le voyage a coûté 70 euros aux bénéficiaires du Secours Populaire. C'est grâce notamment à la campagne d'emballage de cadeaux organisée chaque fin d'année par l'association.

"Leur offrir un cadre de vie autre que celui qu'ils ont habituellement"

Avec dans une main la valise, dans l'autre le sac de plage, Nicole 64 ans trépigne. "Ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas partie. 15 ans c'est long. J'avais un peu d'appréhension. Mais il n'y a pas de raison, je suis contente d'aller au bord de la mer !", sourit-elle. Retrouver la plage, ça réjouit aussi Joël : "c'est la mer, la plage, les coquillages." Visite de la Camargue, de caves, ballade en bateau... le programme est riche et chargé. Pour Lysiane, le voyage est aussi aussi une manière de rencontrer du monde. "Je suis très heureuse de me retrouver avec beaucoup de personnes. On a plein de chose à se dire à l'âge qu'on a !" , lance-t-elle.

Le voyage a coûté 70 euros aux bénéficiaires du Secours Populaire de la Meurthe-et-Moselle. © Radio France - Tristan Barraux

C'est seulement la deuxième année que le Secours Populaire 54 organise se type de voyage selon Catherine Fay, bénévole et accompagnatrice : "L'année dernière on était dans l'arrière pays niçois. On leur a offert un séjour de rêve. Cette année certaines personnes ont voulu revenir avec nous parce que elle se sont tellement sentis bien pendant une semaine. Cela permet à des gens qui sont souvent isolés de pouvoir leur offrir un cadre de vie autre que celui qu'ils ont habituellement." Retour en Lorraine prévu samedi 24 juin.