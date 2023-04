La mercerie de la vieille ville à Belfort, devrait devenir un salon de thé

La mercerie de la vieille ville, à Belfort, s'apprête à renaître, sous une nouvelle forme. Après avoir fermé ses portes en décembre 2022, elle devrait les rouvrir, en tant que salon de thé, vers l'été prochain. C'est une Nord Franc-Comtoise qui a repris les lieux. Elle a signé le bail en février dernier et cherche actuellement un architecte pour redécorer l'endroit.

Son salon proposera des brunch, le matin et le midi et devrait garder l'ambiance de la mercerie. Il en conservera même le nom. Cet aspect a sûrement convaincu le propriétaire de la salle de lui confier les clés. D'autant plus que selon la nouvelle locataire, elle n'était pas toute seule sur le dossier. De nombreuses personnes se sont manifestées pour reprendre les lieux. "Je suis chanceuse", confie-t-elle.

Reste à savoir quand le salon pourra ouvrir. Elle espère que ce sera cet été, même si cela pourrait attendre septembre.