TÉMOIGNAGE - La mère du soldat Alexandre Martin, tué au Mali en janvier, invitée au défilé du 14 juillet

"J'appréhende, oui", nous a-t-elle dit avant de partir à Paris. Valérie Follin, la mère du brigadier-chef Alexandre Martin, tué au Mali le 22 janvier 2022, a été invitée par l'Armée pour assister, ce jeudi, au défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées. "J'appréhende parce que cela va nous replonger dans la disparition d'Alexandre", poursuit-elle.

"Un samedi soir à 23h30"

Valérie Follin se souvient très bien du jour où elle a appris. Elle était chez elle, au Neubourg (Eure) : "C'était un samedi soir à 23h30. La base 105 d'Évreux nous a annoncé qu'Alexandre était décédé au Mali suite à un tir de mortier."

Six mois plus tard, la douleur est toujours là. Alors que des photos de son fils sont accrochées dans le salon, Valérie Follin nous confie : "C'est encore violent. J'ai été des mois à rêver de ça toutes les nuits. Quand je vais bien, c'est que je me dis que ce n'est pas arrivé." Plusieurs fois par semaine, ou parfois plusieurs fois par jour, Valérie Follin se rend sur la tombe de son fils, enterré au Neubourg.

"Un héros"

Quand il était chez ses parents, Alexandre Martin regardait le défilé militaire du 14 juillet à la télévision. Il avait même confié à sa mère vouloir un jour y participer. Assister au défilé cette année prend pour Valérie Follin une autre dimension : "C'est important d'y aller parce que mon fils était militaire en tout. Son choix était de servir la France et pour moi, oui, c'est un héros."

Ces six derniers mois, la mère d'Alexandre Martin et ses proches ont été suivis et accompagnés. Des assistantes sociales ont été mises à leur disposition et Valérie Follin raconte avoir rencontré à plusieurs reprises les "frères d'armes" d'Alexandre Martin qui, né à Rouen, était engagé au sein du 54e régiment d’artillerie de Hyères (Var).

"L'Armée, c'est comme une famille", conclut Valérie Follin. Pour le 14 juillet, elle a assisté au défilé militaire avec, en tribune à ses côtés, d'autres parents qui ont perdu un proche au combat.