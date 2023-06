La mère d'un élève de CM1 témoigne de harcèlement et d'attouchements sexuels sur son fils à Montpellier

Un enfer, voilà ce que vit depuis plus d'un an un garçon de 10 ans à l'école Jeanne d'Arc de Montpellier. Cet élève est la cible de trois jeunes de sa classe de CM1. Il subit pêle-mêle des vols, agressions, coups et même un cas d'attouchements sexuels. Il ne va plus en classe depuis début juin après un énième incident. Sa mère témoigne sur France Bleu Hérault.

"Au début, il me dit un tel m'embête, un tel m'embête, je me suis dit ça arrive, raconte-elle. Mais je suis passé à côté de quelque chose de grave. À la fin du mois de mai, après une sortie nature, je l'ai récupéré avec une marque rouge au visage. Il m'a dit qu'il avait été fouetté avec une canne de Provence. J'étais sidérée d'une telle violence."

Des attouchements sexuels en classe

Le harcèlement serait même allé jusqu'à des attouchements sexuels dans l'enceinte de l'école. "Il a fini par me dire qu'il avait été la cible d'attouchements, confie sa mère. J'ai alerté l'école en disant 'qu'est-ce qu'il se passe ?' Le rectorat m'a répondu que tout était réglé, que les enfants avaient eu des fiches de réflexion et que mon fils pouvait revenir. J'étais perplexe !"

La question qui se pose maintenant, c'est comment faire revenir cet enfant à l'école ? "J'ai fait des démarches dans un autre établissement, mais on m'a répondu qu'il était incompatible avec mon fils, précise la mère. Il n'est pas question de laisser mon fils sans instruction, il lui faut une école dans le respect de son intégrité."

Contacté, le rectorat assure que "la situation est connue et suivie de près par l'équipe éducative de l'école, qui a déployé le programme pHARe", le programme de lutte contre le harcèlement scolaire.

