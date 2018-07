Montsûrs, France

Un grand jour pour les fidèles mayennais.

C'est le frère Marie-François Perdrix, curé de la paroisse, qui va célébrer cet office religieux si particulier, devant des caméras.

Cette semaine, les paroissiens ont préparé la venue de ce grand rendez-vous.

Il a fallu nettoyer l'église de fond en comble ou encore tailler les haies et les arbres pour permettre aux camions techniques de la télévision publique de stationner à proximité du site.

Parmi les courageux qui ont donné de leur temps, Marie-Guilaine. Elle attend cette messe avec impatience raconte-t-elle à France Bleu Mayenne : "c'est un bonheur de voir notre paroisse avoir un peu plus d'éclat. Toute la France et les pays francophones, qui diffusent l'émission, vont entendre parler de Montsûrs. Quand on est une paroisse rurale, on a l'impression qu'on est un peu en sommeil. D'un seul coup, avec la télévision, ça nous réveille tous. Ce sera un beau souvenir et j'espère que quelqu'un va l'enregistrer".

"Le jour du Seigneur", sur France 2, est suivi, chaque dimanche, par 600.000 téléspectateurs.