La messe de l'Ascension célébrée par l’archevêque de Sens-Auxerre en direct sur Youtube

Aujourd’hui, c’est l’Ascension, une fête chrétienne qui marque la dernière rencontre de Jésus avec ses apôtres et son élévation au ciel. Pour l’occasion, l’archevêque de Sens-Auxerre célébrera une messe en direct sur Internet à 10h30, depuis la chapelle de la Maison diocésaine.

C'est une façon de reprendre le cours normal de la vie paroissiale pour les fidèles. Florence Boulic, une pratiquante de Charbuy, suit la messe depuis deux mois à la télévision à cause des mesures sanitaires liées au COVID. Elle reconnaît que ce n’est quand même pas l’idéal : « on a du mal à suivre la messe dans son fauteuil en se disant qu’on n’est pas participant" explique-t-elle, " la regarder à la télé tout en faisant autre chose, ça enlève un peu de solennité ».

Retrouver sa communauté

Cette célébration de l’Ascension proposée par l’archevêque de Sens-Auxerre sur YouTube, offre un peu plus de proximité et c’est toujours appréciable. « On fait partie d’une communauté et c’est important aussi de retrouver des gens dont on a l’habitude et qui célèbrent régulièrement » estime Florence.

Le premier évêque sur Twitter

Pour satisfaire ce désir de partage communautaire, les réseaux sociaux se sont imposés tout naturellement à l’archevêque Hervé Giraud : « j’ai une formation scientifique de prof de math, j’ai toujours été intéressé par les nouveautés, beaucoup savent que j’ai été le premier évêque sur twitter. Ce qui me plait, c’est d’utiliser des médias, des moyens de communication que tout le monde utilise ».

Des consignes sanitaires pour le retour des fidèles à l'église

Cette messe retransmise en direct sur YouTube est une façon de se retrouver après le confinement, même si rien ne vaut le contact direct. « Bien entendu, ce qui me manque, c’est la grande diversité et là je suis empêché d’une certaine manière de circuler" regrette Mgr Hervé Giraud ," j’espère pouvoir le faire le plus rapidement possible, quand le gouvernement le permettra ».

Les messes dans les églises devraient être autorisées au plus tard début juin. Tous les évêques de France viennent de recevoir huit pages de consignes pour une communion compatible avec les recommandations sanitaires.