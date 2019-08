PHOTOS - La messe de l'Assomption célébrée au Puy-en-Velay sera retransmise en direct sur France 2

Le Puy-en-Velay, France

Une messe télévisée est retransmise sur France 2, comme tous les dimanches matins et toutes les fêtes catholiques. Ce 15 août 2019, pour la célébration de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel, l'émission "Le Jour du Seigneur" a choisi la cathédrale du Puy-en-Velay.

La messe, présidée par Monseigneur Crépy, l'évêque du Puy-en-Velay, va être diffusée en direct et en eurovision, c'est-à-dire rentransmise dans six autres pays : la Suisse italophone, la Belgique Wallone et la Belgique flamande, l'Allemagne, l'Irlande et les Pays-Bas. La deuxième lecture sera dite en néerlandais pour l'occasion et doublée en voix off pour France 2.

Une messe chronométrée

Pour permettre une telle diffusion, la logistique de la messe a été préparée depuis plusieurs mois déjà. Les équipes de tournage sont arrivées dès lundi soir, pour leur donner le temps d'installer le matériel : caméras, spots, micros, rien n'est laissé au hasard.

La veille de l'Assomption, une répétition générale a eu lieu avec tous les participants : l'évêque du Puy-en-Velay, les prêtres et diacres, les servants de messe, les choristes et même l'organiste se sont prêtés au jeu.

Le Puy-en-Velay, un choix de cœur

Cette année, l'émission a voulu rendre hommage non seulement à la Vierge mais aussi aux pélerins en route pour Saint-Jacques de Compostelle. Frère Thierry Hubert, producteur de l'émission Le Jour du Seigneur, a donc choisi tout naturellement Le Puy pour cette émission : "C'est un des départs de la route de Saint-Jacques. Et c'est un lieu qui a un culte marial très important. C'est un choix qui fait sens".

Le Puy-en-Velay a été séléctionné pour cette messe importante dans le culte catholique, malgré la difficulté pour les camions d'accéder à la cathédrale. Environ 250 mètres de câbles ont été déroulés pour relier le matériel de l'église aux cars-régie.

Un succès télévisuel qui ne se dément pas

Tous les dimanches, l'émission rassemble entre 600 000 et 700 000 téléspectateurs en France. 850 000 spectateurs européens sont attendus pour cette messe de l'Assomption.

Cette messe télévisée, retransmise depuis le 25 décembre 1948, s'adresse notamment aux personnes ne pouvant se déplacer à la messe. Philippe Veyrac, chargé de la liturgie télévisée fait le pont entre l'univers de la télévision et celui de chaque paroisse où a lieu le tournage : "La messe télévisée est une expérience télévisionnelle unique, selon moi. On essaye de faire participer les téléspectateurs, les personnes malades, en prison ou à l'hôpital, qu'on soit en communion".

Les spots font concurrence aux lustres dans la cathédrale du Puy-en-Velay. © Radio France - Guillemette Franquet

La grue-caméra est silencieuse et permet de filmer de plus haut. © Radio France - Guillemette Franquet

Environ 250 mètres de câbles ont été déroulés pour relier le matériel de l'église aux cars-régie © Radio France - Guillemette Franquet

Les caméras sont nombreuses pour filmer la célébration sous différents angles. © Radio France - Guillemette Franquet