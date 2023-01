La messe de Noël 2025 dans la nouvelle église du Teil

Le calendrier de reconstruction de l'église du Teil commence à se préciser. Plus de trois ans après le séisme du 11 novembre 2019, le maire annonce que les fidèles devraient pouvoir assister à la messe de Noël en 2025 dans la nouvelle église.

Des travaux de déconstruction

Au cours de cette année 2023, la déconstruction de l'église du centre va débuter. L'édifice a été fortement fragilisé par le séisme qui a provoqué des fissures dans les colonnes à quatre mètres du sol. Une rénovation nécessiterait donc de déconstruire l'église pour ne laisser que 4 mètres de hauteur et reconstruire. Très couteux et surtout sans vraiment de garantie. Car un autre problème est apparu : la fragilité des fondations. Ce n'est pas du au séisme. Mais cette église est bâtie sur la nappe alluviale du Rhône, un terrain qui n'est pas stable. La décision a donc été prise de démolir et de reconstruire une église juste à côté.

Matérialiser l'emplacement de l'ancienne église

La nouvelle église sera construite à quelques mètres de l'actuelle, à la place de la friche d'un concessionnaire automobile. Et c'est toute la place Jean-Macé qui sera réaménagée. Les murs de l'actuelle église seront matérialisés au sol pour garder un souvenir du séisme.

L'esquisse de la place Jean-Macé réaménagée - Marie du Teil

Une église à deux millions

Les assurances vont payer un total de 2,5 millions d'euros. Il y aura 500 000 € pour la déconstruction et environ deux millions pour la reconstruction du nouvel édifice.

La commune a-t-elle le droit de payer la construction d'une église ?

Un conseiller municipal d'opposition conteste le droit pour la commune de payer la construction d'une église en vertu de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat. Pour la maire, il s'agit en fait de la reconstruction d'un patrimoine communal puisque l'ancienne église, construite avant 1905 est propriété de la commune du Teil.