La messe depuis l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray retransmise dans le Jour du Seigneur ce dimanche

La messe à l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray est diffusée ce dimanche dans le Jour du Seigneur sur France 2 à partir de 11h. C'est la première fois que les équipes de la plus vieille émission de la télévision s'installent dans cette ville de l'agglomération rouennaise.

Six caméras, des projecteurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'église. Les habitants de Saint-Etienne-du-Rouvray ont sûrement aperçu les camions FranceTV à côté de l'édifice religieux. Les équipes du Jour du Seigneur, la plus ancienne émission de télévision du PAF (paysage audiovisuel français) a posé ses caméras pour la première fois dans cette église, meurtrie par l'assassinat du père Hamel en 2016.

"Relève toi"

"_On rajoute des projecteurs à l'extérieur de l'église parce que malheureusement on ne peut pas contrôler le soleil alors on est obligé de l'inventer par momen_t", explique Jean-François Verzele, réalisateur de l'émission depuis 15 ans. "La lumière, c'est pratiquement un budget équivalent aux caméras" poursuit-il.

Ils sont une trentaine à travailler sur l'émission. Et chaque église a sa propre configuration. "Avec ce double espace ici qui est assez particulier et avec cet inconnu pour moi qui est s'il va y avoir peu ou beaucoup de paroissiens. Il ne faut pas trop montrer le vide. Les réalisateurs des messes sont médiateurs entre la liturgie et la technique", renchérit-il.

Les derniers ajustements. © Radio France - Bradley de Souza

A l'intérieur de l'église, les répétitions se poursuivent. "Avec la chorale, avec tout le monde, pour être en ordre de bataille le jour J, si je peux dire ainsi", souligne le père Gauthier. C'est lui qui célèbre l'office. "On n'a pas l'habitude d'avoir autant de caméras comme ça lors de nos célébrations. Pour nous, c'est porter notre témoignage un peu plus loin, ce que nous vivons, ce que nous avons vécu", souligne le père Gauthier.

"Nous avons comme thème pour nous préparer à Pâques, 'Relève toi'. Nous avons voulu choisir des communautés qui avaient pu être meurtries, blessées, et qui avec la foi en Jésus se sont relevées, ont essayé de poser des actes de pardon et de paix pour reconstruire tout le corps de la communauté et de la ville", explique le père Thierry Hubert, également producteur de l'émission.

Il conclut : "Il y a une charge émotionnelle d'être présent ici, de vouloir faire mémoire de tout le travail quotidien et caché de proximité que le père Hamel entretenait des différentes communautés, évidemment sa communauté chrétienne mais aussi la communauté musulmane. Et nous devons à une époque où tout est très vite, tout ce qui est différent de nous , on l'exclut, poser des actes dans cet esprit du père Hamel, de réconciliation, de rencontre et de dialogue".