A Bergerac, le préfet de la Dordogne interdit la messe en plein air.

Pas de paroissiens à genoux devant l'église Notre Dame à Bergerac comme on a pu le voir devant la cathédrale à Bordeaux, le rendez vous proposé par Civitas et la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X ce dimanche matin n'a pas connu le même succès. Il s'agissait de marquer le coup pour réclamer le retour des messes interdites pour cause de Covid 19, et des risques de contamination

Des manifestations revendicatives plutôt qu'une messe

Mais la messe publique a été interdite par le préfet de la Dordogne. Elles sont impossibles durant la crise sanitaire. En revanche, les défenseurs de la messe à tout prix ont été autorisés à manifester mais sans prières ni messes. En attendant, les seuls paroissiens qui ont traversé le parvis de l'église Notre Dame ce dimanche matin, étaient plutôt des adeptes du journal, de la baguette ou des croissants frais. Mais histoire de marquer le coup, les associations organisatrices de cette "messe publique" ont envoyé une camionnette blanche ornée d'une banderole " rendez-nous la messe" accompagnée par de rares militants de Civitas entonnant des chants religieux. Le véhicule est resté une petite heure puis la police est arrivée pour vérifier sans doute, que l'arrêté préfectoral était respecté.

Manifestation à Bergerac pour le retour des messes malgré la crise sanitaire - M.MG Goyer

Le secrétaire général de Civitas, Léon Pierre Durin, est très investi dans cette action. Il est bien connu en Bergeracois pour y avoir représenté l’extrême droite. il fut même candidat lors des élections municipales à Bergerac en 2008. Aujourd'hui Léon Pierre Durin prévient : "Nous ne céderons pas! Nous allons continuer à déposer toutes les semaines des demandes de manifestations revendicatives sans messes ni prières organisées." Les manifestations de Civitas se feront avec des banderoles devant les églises de Bergerac. Le mode opératoire devrait être décidé ce lundi, avec ou sans l'appui de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, on ne le sait pas encore.

Quand au nombre de catholiques mobilisés pour réclamer le retour des messes pendant le confinement, il serait d'au moins deux cents selon Léon Pierre Durin qui dit pouvoir compter sur des paroissiens venus de Bergerac mais aussi Sarlat ou Périgueux, absents dimanche matin.

Civitas va multiplier les manifestations pour réclamer le retour des messes malgré le confinement Copier

Les messes ont été interdites fin octobre dans le cadre des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour limiter la progression de l 'épidémie de Covid 19. Les églises restent ouvertes pour tous ceux qui veulent s'y recueillir individuellement , pour les mariages s'il n'y a pas plus de six personnes, et pour les enterrements avec une jauge maximale de trente personnes.