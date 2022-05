La mesure J : un nouvel ouvrage rassemble la mémoire de 49 déportés de Creuse à l'été 1942

Un nouvel ouvrage de Christophe Moreigne rassemble la mémoire de 49 juifs déportés de Creuse pendant la Seconde Guerre mondiale. Une grande partie d'entre eux ont été arrêtés à Boussac à l'été 1942.

"La mesure J ", le titre de l'ouvrage, fait référence à l'opération menée par des gendarmes creusois pour arrêter 105 juifs étrangers dans le département, le 26 août 1942 : "Ce qui m'a marqué, c'est vraiment la machinerie administrative qui est mise en place. Dès début juillet 1942, l'administration préfectorale a eu mission, et s'y est tenue de manière très efficace malheureusement, de dresser des listes de personnes à arrêter" commente Christophe Moreigne.

90 personnes seront effectivement arrêtées, d'autres ayant échappé à la rafle. Parmi les premières, 44 seront envoyées dans le camp de regroupement des juifs de Nexon, dans la Haute-Vienne. 31 seront finalement envoyées vers l'Allemagne puis au camp d'Auschwitz.

49 portraits

Pour son ouvrage, l'auteur creusois a rajouté 18 autres noms : "Je me suis aperçu qu'il y avait des juifs travailleurs étrangers qui venaient d'être envoyés en Corrèze, qui ont été arrêtés mais qui venaient de la Creuse. Il y a aussi des cas particuliers comme la famille Minski, qui s'est cachée à Guéret mais qui a été arrêtée plus tard à Nice. Je me suis dit qu'il fallait les rajouter car leur mémoire a été complétement oubliée dans la Creuse, et en particulier à Guéret."

J'ai voulu mettre l'accent sur les personnes raflées : Qui sont elles ? Comment sont-elles arrivées en Creuse ?

Déjà auteur d'un livre intitulé "La mesure rouge : Les Juifs dans la Creuse sous Vichy et l’Occupation (1940-1944)" publié en 2018, Christophe Moreigne a voulu poursuivre son travail de recherche à travers les archives départementales de la Creuse et celle du Mémorial de la Shoah : "J'ai voulu mettre l'accent sur les personnes raflées : Qui sont elles ? D'où viennent-elles ? Comment sont-elles arrivées en Creuse ? Pourquoi ont-elles été arrêtées, et sur quels critères ?" explicite l'historien, membre de l’Association pour la Recherche et la Sauvegarde de la Vérité Historique sur la Résistance en Creuse (ARSVHRC). La plupart de ces personnes sont mortes à Auschwitz dès septembre 1942, rappelle-t-il.

Création d'un mémorial aux Juifs déportés de Creuse

Cela fera 80 ans cette année qu'ont eu lieu les premières grandes rafles organisées en France sous l'Occupation : « Sur près 76.000 juifs déportés en tout ,42.000 l'ont été en 1942, année qui marque le démarrage de la politique de "solution finale" mise en place par le régime nazi » rappelle l'historien.

Il n'y a aucun monument qui rappelle l'existence des personnes arretées en Creuse en 42, 43 et 44, ce qui représente en tout 180 juifs déportés.

Dans le cadre de ce travail de mémoire, l'auteur a été marqué par l'absence de mémorial spécifiquement dédié à tous ces déportés : " Il n'y a aucun monument qui rappelle l'existence des personnes arretés en 1942, 1943 et 1944 dans la Creuse, ce qui représente en tout 180 juifs qui ont été déportés."

L'historien a donc voulu retrouver leurs visages à travers des photographies, rappeler leurs parcours, et répondre au manque de structure mémorielle plus concrète pour rappeler leur existence.

D'après ses recherches, sur les 49 personnes déportées citées dans son ouvrage, seules 5 ont survécu.