La météo des forêts ? "Un gadget", pour le maire de Barbentane

Emmanuel Macron est en visite dans le Gard ce vendredi . Le chef de l'État est attendu en fin de matinée sur la base de la Sécurité civile de Nîmes-Garons. Il doit aussi annoncer, à cette occasion, le lancement d'une météo des forêts , qui sera désormais publiée chaque jour par Météo France pour alerter sur le risque incendie. "C'est un gadget, balaie le maire de Barbentane, Jean-Christophe Daudet, invité du 6-9 ce vendredi matin sur France Bleu Vaucluse et dont une partie de la commune a été ravagée par le gros incendie sur le massif de la Montagnette en juillet 2022 .

"Je pense que c'est un gadget parce que oui, on va nous dire qu'il y a un risque d'incendie tel jour. Mais qu'est ce qu'on aura fait au préalable pour prévenir l'incendie ? Sur la Montagnette, le feu venait d'un train, que la SNCF, dont l'État est l'actionnaire majoritaire, rappelle le maire de Barbentane. Les obligations légales de débroussaillement ne sont pas forcément bien faites. Il vaut mieux prévenir que guérir, et donner des moyens supplémentaires en cas de survenance du feu pour l'étoffer de suite."

"Emmanuel Macron est hors-sol"

Jean-Christophe Daudet regrette aussi que le chef de l'État ne donne pas davantage de moyens aux pompiers, et notamment de moyens matériels, pour lutter contre les feux de forêt. "Comme d'habitude, il va y avoir des effets d'annonce, mais que je préférerais qu'il y ait des annonces suivies d'effets. Mais nous, entre le 14 et le 18 juillet dernier, on attendait les Canadair comme Godot et ils ne sont pas venus. Et malheureusement, je crains qu'aujourd'hui ce soit encore la même chose".

Pour lui, Emmanuel Macron gagnerait à écouter davantage les témoignages du terrain et les appels des élus locaux. Le chef de l'État est "un peu hors-sol", estime Jean-Christophe Daudet. "Ce n'est pas prétentieux, mais nous, on sait ce qu'il faut faire. On a un gouvernement qui nous annonce des milliards de ceci, des milliards de cela, mais ne voit jamais tomber une goutte. Je n'ai pas eu un euro de l'État depuis le mois de juillet pour m'aider sur la Montagnette", rappelle le maire.