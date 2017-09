La météorite de Rochechouart va peut être livrer ses secrets après 230 millions d'années

C'est une campagne de forage inédite qui vient de débuter sur le site de la météorite de Rochechouart, un site unique en France. Des échantillons de roches vont être extraits durant 3 mois pour permettre aux scientifiques du monde entier de mieux comprendre les effets d'un tel impact sur la planète.

La météorite de Rochechouart devient plus que jamais un grand laboratoire naturel pour les scientifiques du monde entier. Une campagne de forage a débuté début septembre pour permettre d'extraire des "carottes" c'est à dire des échantillons de roches sous forme de cylindre qui vont être analysés et exploités par des scientifiques du monde entier. Le forage qui pourra atteindre une profondeur de 150 mètres va concerner 8 sites situés dans la réserve nationale de l'astroblème de Rochechouart-Chassenon

Le forage a débuté le 5 septembre dans la réserve nationale de l'Astroblème de Rochechouart -Chassenon © Radio France - Françoise Ravanne

Les premières carottes sont sorties de terre et les scientifiques espèrent les faire parler. Philippe Lambert, le directeur du Centre international de recherche sur les impacts et sur Rochechouart, compte sur ces échantillons pour trouver des réponses à de nombreuses questions comme la taille initiale du cratère, son influence sur l'environnement. " Les grands impacts comme ici à Rochechouart ce sont les mécanismes par lesquels les planètes se forment et la vie émerge éventuellement" explique t-il . "C'est le début d'une nouvelle ère qui va donner lieu à des décennies de recherche pour les scientifiques"

" On va enfin savoir ce qui s'est passé il y a 230 millions d'années", Jean Luc Allard

La communauté de communes Porte Occitane du Limousin soutient totalement le projet. "Pour notre collectivité c'est vraiment extraordinaire" explique le vice-président Jean Luc Allard qui compte sur des retombées notamment touristiques et qui attend comme beaucoup d'habitants de savoir ce qui s'est passé lorsque la météorite est tombée il y a 230 millions d'années.