La météorite qui fait le buzz observée aussi dans le ciel landais

Dans la nuit de dimanche à lundi, une impressionnante météorite a déchiré le ciel breton. Filmée par de nombreuses personnes, l'énorme boule de feu a fini sa course sur les réseaux sociaux, où elle a largement fait parler d'elle. Elle a même été aperçue dans les Landes, à plus de 700 km de là où elle était le plus visible. "C'est tout-à-fait possible, en tout cas nous avons des témoignages qui vont dans ce sens confirme Thomas Appéré, responsable du réseau FRIPON d'observation des météores. A priori, la météorite est passée suffisamment haut pour que ce soit le cas."

Pas de "boom" entendu

Ceux qui ont pu apercevoir la météorite peuvent s'estimer chanceux, car les Landes se trouvent à la limite de la visibilité du phénomène. "Le bolide est passé à la verticale au niveau du Nord de la Bretagne acquiesce Thomas. Depuis les Landes, les gens ont probablement pu voir une lueur au niveau de l'horizon." Recueillis par France Bleu Gascogne, des témoignages rendent en effet compte "d'une lueur verte au loin, qui descendait vers l'horizon." En revanche, impossible d'entendre le gros "boom" qui accompagnait le passage de la météorite en Bretagne, en raison de la distance.

Des phénomènes imprévisibles

"À l'exception de phénomènes comme la nuit des étoiles, qui correspondent au passage de la Terre dans les nuages de débris des comètes, ce genre de phénomène est imprévisible" explique Thomas. En effet, seuls les objets célestes les plus gros sont surveillés. Celui qui a défrayé la chronique dimanche 5 septembre faisait partie des plus petits, ce qui explique que personne n'ait pu anticiper son passage dans notre atmosphère.