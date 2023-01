La métropole Aix-Marseille lance un bouton d'urgence sur l'application mobile RTM, grande première en France

Il fallait y penser ! La RTM a présenté ce mercredi un outil, inédit en France, entré en fonction le 16 janvier dernier, et qui consiste à rassurer les voyageurs du réseau de bus, métros et trams, à Marseille et dans la métropole . Baptisé "RTM Alerte", il s'agit d'un bouton d'urgence, ajouté à l'application mobile de la régie des transports métropolitains, afin d'alerter en cas de problème : vol, agression, harcèlement, sexisme, accident ou malaise. Que l'on soit témoin ou victime, il est possible, d'un simple clic, d'être mis en relation directe avec un agent de la RTM, 24/24h et 7/7j.

ⓘ Publicité

Comment ça marche ?

C'est vraiment très simple ! D'abord il faut télécharger gratuitement l'application RTM sur votre téléphone ou bien, si c'est déjà le cas, lancer une mise à jour. Sur l'écran d'accueil, vous voyez apparaître, en haut à droite, un bouton rouge avec le mot "SOS" écrit en blanc. Il suffit de cliquer dessus. Il est recommandé d'activer la localisation et d'autoriser l'accès au micro du mobile, pour enregistrer l'ambiance sonore en cas d'appel d'urgence. Là, deux possibilités vous sont proposées : soit appeler directement un agent de la RTM soit lancer une alerte par sms, si par exemple vous ne pouvez pas parler en raison d'une menace immédiate. Vous êtes alors en contact avec un agent spécialement formé pour vous écouter, vous rassurer, vous conseiller, vous orienter. En fonction de l'urgence, il peut demander l'intervention de la police ou des secours.

loading

Selon la métropole Aix-Marseille Provence, l'application RTM a déjà été téléchargée par 500.000 utilisateurs et depuis le 16 janvier, 200.000 mises à jour ont été effectuées pour accéder au bouton d'alerte.

Le réseau de transports marseillais, l'un des plus sûrs de France

Près d'un Français sur deux ne se sent pas en sécurité dans les transports en commun selon un récent sondage. Une étude d'opinion qui confirme une tendance stable, relevée en 2018 par l'Observatoire national de la délinquance. Et si le réseau de Paris et d'Île-de-France est souvent décrié pour son manque de sécurité, on apprend, non sans étonnement, que le réseau marseillais est l'un des plus sûrs du pays ! Et ce n'est pas rien, dans une ville dont les assassinats en lien avec le trafic de drogue , font régulièrement la Une des journaux et entretiennent, jusqu'à la caricature, sa mauvaise réputation de cité du crime.

Les chiffres avancés par la métropole Aix-Marseille Provence semble aller dans ce sens : 900.000 voyageurs quotidiens soit plus de 300 millions de voyages par an sur le réseau bus, tram et métro. Mais seulement, 300 faits d'insécurité déclarés chaque année, c'est à dire moins de un par jour en moyenne. Et pourtant malgré le constat, l'insécurité, réelle ou supposée, est bien ressentie dans les transports marseillais comme a pu le vérifier France Bleu Provence.

loading