La Métropole d'Orléans chasse les immeubles insalubres du quartier Carmes-Madeleine

L'opération OPAH-RU Carmes-Madeleine (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Rénovation Urbaine) a pour but de réhabiliter les immeubles et logements de ce quartier d'Orléans. Initiée par la Métropole en juillet 2019 sous la présidence de l'ancien maire d'Orléans, Olivier Carré, elle est censée requalifier quelques 200 logements d'ici 2024. 90 immeubles ont été ciblés.

L'expropriation en dernier recours

Afin d’éradiquer les marchands de sommeil des immeubles insalubres voir dangereux de ce quartier qui compte dans son périmètre quelques 3.000 logements, la Métropole allie la méthode douce et forte. La méthode incitative avec pour les propriétaires et bailleurs des immeubles détectés la possibilité d'obtenir des aides financières. Des aides financières de la Métropole d'Orléans et de l'Anah (Agence Nationale de l'Habitat) qui peuvent monter jusqu'à 55% du financement des travaux. Pour la méthode coercitive, après une enquête publique, la Métropole peut obtenir auprès de la Préfecture une déclaration d’utilité publique pour contraindre les propriétaires récalcitrants à faire les travaux. Les aides sont toutefois maintenues. Elle peut aussi en solution ultime : exproprier. "Ce n'est pas l'objectif premier mais en cas d'échec de l'accompagnement in fine si le propriétaire ne joue pas le jeu, cela peut aller jusqu'à l'expropriation" indique Franck Moreau, chargé de mission au service habitat de la Métropole.

L'un des immeubles rénovés rue d'Angleterre © Radio France - Christophe Dupuy

Conserver la mixité du quartier

Le cas échéant, les deux opérateurs, la SEMDO et CITALLIOS en charge de l’opération peuvent se porter acquéreur. 200 000 euros par exemple pour un immeuble de cinq logements Rue Porte-Saint-Jean. Un marché lucratif ? "non, ce n'est pas un marché juteux" répond Stéphane Chouin, maire de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin et Vice-président de la Métropole. "Pour le travail des deux concessionnaires, le coût pour la Métropole est de 12 millions d'euros, c'est un coût pas des recettes" précise l'élu. Pas question non plus de vider ce quartier populaire de ses habitants. "On veut que le quartier reprenne une dynamique avec une mixité sociale d'autant que beaucoup d'étudiants vont arriver avec l'implantation de la faculté de Droit Economie Gestion sur le site de l'ancien hôpital Porte-Madeleine" explique Laurence Cornaire, adjointe au maire d’Orléans en charge de l’habitat et du logement social. "Il y aura toujours des loyers à prix intermédiaire et des logements sociaux " ajoute-t-elle.