La métropole d'Orléans et Keolis donnent des bus à l'Ukraine

Hier encore, ils desservaient les lignes du réseau TAO. Aujourd'hui, ils attendent le départ, chargés sur des camions, pour vivre une seconde vie, au service des populations civiles ukrainiennes. Huit bus de Keolis Orléans, le gestionnaire du réseau de transports publics de la métropole d'Orléans, sont partis ce mercredi 5 avril en direction de l'Ukraine vers une destination encore tenue secrète.

ⓘ Publicité

C'est l'aboutissement d'une démarche entamée il y a plusieurs mois par la métropole d'Orléans, et partie d'un constant : le réseau TAO renouvelle largement sa flotte en ce moment, avec l'arrivée de bus électriques et de véhicules hybrides. Une cinquantaine de véhicules diesel sont ainsi sortis du réseau ces derniers mois et devaient partir au recyclage. Dans le même temps, l'Union européenne lançait un appel aux dons des collectivités, dans lequel la démarche pouvait s'inscrire.

Des bus destinés au transport scolaire en Ukraine

C'est donc avec le soutien financier de la commission européenne que la métropole d'Orléans et Keolis ont pu aller au bout de leur volonté de venir en aide à l'Ukraine. Keolis a remis en état les véhicules, changé les pneus, leur a fait passer le contrôle technique. La métropole d'Orléans a assuré les contacts avec les instances européennes, l'ambassade. Et finalement, les huit bus de TAO sont prêts à partir. Pas question de donner leur destination, les consignes de sécurité sont strictes, il faut éviter tout risque d'attaque.

Ce qu'on sait, c'est que ces véhicules serviront là-bas essentiellement au transport scolaire. Ce qui émeut beaucoup Nicolas Lecas, l'un des techniciens de Keolis chargé de maintenance qui a remis ces véhicules à niveau. "Beaucoup de bus ukrainiens sont partis sur le front, pour emmener des soldats. Avec les bus que nous livrons, les écoliers, les collégiens, les lycéens vont pouvoir retourner à l'école, retrouver un quotidien à peu près normal, c'est important à nos yeux".

Romain Roy, le vice-président de la métropole d'Orléans en charge des transports confirme que "l'usage, une fois là-bas, sera essentiellement pour les scolaires, mais les besoins sont énormes. On est très fiers de voir ces bus partir aujourd'hui, on a accueilli des ukrainiens, envoyé des dons là-bas. Aujourd'hui, on les soutient sur leur territoire, c'est vraiment symboliquement fort" se félicite l'élu.