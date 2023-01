La Métropole d'Orléans lance de nouvelles études pour une éventuelle 3ème ligne de tram

La Métropole d'Orléans continue de réfléchir à une 3ème ligne de tram. Lors du dernier conseil métropolitain, qui s'est tenu avant les fêtes de fin d'année, les élus ont voté une nouvelle enveloppe d’un peu plus de 300.000 euros pour mener des études sur sa faisabilité à l’horizon 2030. Toutes les options sont sur la table.

C'est une petite ligne dans le budget 2023 de la Métropole d'Orléans qui serait passée presque inaperçue. Un peu avant Noël, les élus métropolitains ont validé une dépense de 300.000 euros pour l'Etude d’une 3ème ligne de Transport Collectif en Site Propre (TCSP). "C'est un projet à horizon, 5, 10 peut être 15 ans parce qu'une ligne de tram, ca sort pas comme cela du chapeau" indique Romain Roy, vice-président de la Métropole en charge des transports. L'élu de la majorité métropolitaine ajoute "pour cela, il faut étudier l'intégralité des éventualités qui se présente à nous".

Extension, division, création ?

Toutes les hypothèses seront envisagées, analysées et chiffrées. Sur le papier, on peut penser à des extensions de la ligne A ou de la ligne B mais aussi à des divisions de la ligne A ou B. "On peut envisager Interives direction Oréliance-Cap Saran mais aussi un prolongement à La Chapelle-Saint-Mesmin ou Chécy de l'autre côté" détaille Romain Roy. Le vice-président de la Métropole émet également l'idée de la création d'une troisième ligne "sur les mails, sur la tangentielle, en circulaire". Ces nouvelles études seront menées dans le courant du premier trimestre de cette année.

Chiche, on y va !-Maryvonne Hautin

La Métropole ne s'interdit rien. "On peut pas présager de l'avenir mais par contre il faut pas l'hypothéquer, le bloquer" énonce Romain Roy pour qui tout de même l'option Saran "paraît assez stratégique". Après avoir refusé la première ligne de tram sous l’aire Michel Guérin, la ville de Saran, aujourd’hui ne dit pas non. "Chiche ! on y va, on étudie" lâche l'actuelle maire, Maryvonne Hautin. "Je ne sais pas si c'est un tram qu'il faut mais ma commune a de l'emploi et il faut qu'elle soit desservie" avance l'élue communiste. Une nouvelle enveloppe pour des études est envisagée également en 2024.