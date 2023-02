La métropole d'Orléans lance la seconde édition des éco-défis pour les professionnels

Orléans Métropole a lancé ce jeudi 9 février, la deuxième édition des éco-défis. Ce sont 735 entreprises qui vont pouvoir proposer leurs innovations sur la gestion des déchets. À titre de comparaison, en 2022, il y avait 390 entreprises. Les entreprises seront suivies pendant sept mois avant de savoir si elles pourront bénéficier d'un label, en octobre prochain.

"L'année dernière, avec les restaurateurs, nous avons eu de très bonnes trouvailles comme une boite à pizza réutilisable, un système de cycloposteur ou encore un boulanger qui a réussi à se réinventer avec du pain dur." affirme Thierry Cousin, vice-président en charge de la gestion des déchets ménagers et de l'économie circulaire. 23 entreprises ont reçu l'éco label en 2022, toutes les autres entreprises sont restées dans le projet. "Pour certains professionnels, c'était l'opportunité de franchir le pas pour une meilleure gestion des déchets. Même s'il n'y a pas le label au bout, on les accompagne pour qu'ils puissent franchir les étapes." précise Thierry Cousin

L'autre point fondamental de cette seconde édition, en plus de proposer des innovations, est de favoriser au maximum les circuits courts et l'économie locale. "Il faut favoriser tout ce que l'on a à proximité. Il faut créer une dynamique, que les restaurateurs puissent mettre leurs bio déchets au plus près de leurs commerce" explique Thierry Cousin "On peut imaginer que les bio déchets, à terme, pourront être utilisables et répandus par les agriculteurs sur leurs champs, autour d'Orléans."

Un éco-défi ouvert à deux nouvelles professions

Un constat partagé par Luc Milliat, conseiller métropolitain en charge du développement commercial et de l'artisanat pour qui les bio déchets doivent avoir une vraie utilité : "C'est du local qui favorise l'utilisation en local et la réutilisation, c'est surtout ce point-là qui est intéressant. Il faut considérer que le déchet a peut-être une deuxième ou une troisième vie, c'est ça qu'il faut trouver."

Si la première édition était ouverte aux restaurateurs uniquement, cette année, les fleuristes et les coiffeurs pourront également proposer leurs innovations. "Les fleuristes on le comprend très facilement quand on voit les fleurs où on coupe la queue de la tige ou certaines feuilles, on imagine la quantité de déchets verts, sans oublier la quantité de carton pour transporter les plantes." analyse Luc Milliat.

Luc Milliat estime également que c'est dans le domaine de la coiffure qu'il y a le plus d'opportunités : "Là où je pense qu'il y a le plus de choses à innover ce sont les salons de coiffure. On peut faire plein de choses avec les cheveux, il y a déjà eu des prothèses capillaires et on s'est aperçu que ce sont d'excellents filtres pour certaines eaux polluées. C'est quelque chose d'émergent."

D'ici 2027, la métropole orléanaise espère réduire 20% de ses déchets. Pour rappel, au 1er janvier 2024, tous les citoyens devront être en mesure de trier leurs déchets alimentaires.