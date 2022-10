La Métropole d'Orléans ne financera plus l'aide à l'achat de vélos électriques : les réactions sont mitigées

L'annonce a été faite par un simple communiqué de presse : la Métropole d'Orléans ne va pas poursuivre son dispositif d'aide à l'achat de vélos électriques. Lancé en 2017 pour favoriser la pratique du vélo sur le territoire, ce dispositif a permis d'aider 2.300 personnes à s'équiper soit au total 800.000 euros de crédits débloqués. Sur l'année 2022, les demandes ont notamment explosé avec environ un millier de dossiers déposés. " Fort de ce constat sur la dynamique insufflée et compte tenu également du dispositif proposé par le gouvernement pour les aides à l'achat, Orléans Métropole a décidé de mettre fin au dispositif d'aide à l'achat des vélos dès à présent" précise le communiqué de presse.

On aurait bien aimé un peu de concertation et de discussion

Pour les vendeurs de vélo, ils étaient 22 à participer à l'opération cette année, l'annonce de la fin de cette aide a été assez brutale. " On a reçu un courrier nous disant que tout s'arrêtait. Or, on avait des clients potentiellement intéréssés, ils étaient en train de monter leur dossier. Donc, c'est un peu raide comme méthode" explique Xavier Nicolas, le patron de la boutique Mondovélo à Orléans. " C'est vrai que cette aide a parfois été une aubaine pour certains. Et tous les vélos achetés n'ont pas contribué à désengorger la circulation à Orléans. Il y a des vélos qui aujourd'hui se baladent sur l'ile de Ré. Mais, en fait, la Métropole n'a même pas évalué son propre dispositif" ajoute Xavier Nicolas. Pour lui, l'aide aux vélos cargos, qui permettent de transporter des enfants ou des marchandises, aurait pû être conservée. " Ces vélos là ont vraiment un impact sur les déplacements et le désengorgement. Mais, comme il n'y a eu aucune discussion, aucune concertation et que les élus de la métropole ont décidé de débrancher le dispositif, on ressent un peu de frustration chez les collègues." Xavier Nicolas a d'ailleurs demandé, avec un de ses collègues, un rendez-vous à la Métropole.

Quelle stratégie pour le vélo sur la Métropole ?

Pour continuer à soutenir la pratique du vélo, Orléans Métropole souhaite repositionner son action sur le marché de l'occasion. Elle a signé un partenariat avec l'association 1-Terre- Actions qui va bénéficier d'une subvention de 32.000 euros pour réparer et revendre des vélos d'occasion. " Faire le choix de basculer sur l'occasion, c'est plutôt une bonne idée, c'est dans l'air du temps sur le ré-emploi" reconnait l'orléanais Jean-Christophe Clozier, élu Europe Ecologie les Verts à la ville et à la métropole, "mais, le problème c'est qu'il n'y a toujours pas de stratégie globale pour le vélo sur la métropole. Si on ne met que des aides à l'acquisition mais qu'il n'y a pas d'infrastructures dédiées et notamment des pistes cyclables sécurisées, on pédale dans le vide."