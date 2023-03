La Métropole d'Orléans offre de nouveaux bons d'achat pour s'équiper en récupérateur d'eau de pluie

A l'automne 2022, la Métropole d'Orléans a lancé pour la 1ère fois une campagne d'aide à l'achat de récupérateurs d'eau de pluie. Elle visait évidemment les propriétaires de jardins et de potagers qui veulent réduire leurs factures d'eau potable tout en recyclant les eaux de pluies. Au total, 1.000 bons d'achat de 50 euros ont été distribués pour l'achat de récupérateur d'au moins 300 litres. Mais la demande était encore plus forte d'où cette 2ème session qui débute ce lundi 20 mars. Cette fois, la Métropole d'Orléans met à disposition 1.500 bons de 50 euros. Pour en bénéficier, il faut faire sa demande en ligne sur le site de la métropole. L'achat se fait ensuite dans l'une des 11 enseignes partenaires.

ⓘ Publicité

Campagne de communication d'Orléans Métropole - Orléans Métropole

"J'y pensais depuis longtemps et je me suis dit que c'était l'opportunité à saisir"

Amélie Dahan, habitante de Saran, a bénéficié, en octobre dernier, d'un des bons d'achat de la Métropole d'Orléans pour s'équiper en récupérateur d'eau. "J'y pensais depuis longtemps et là, en voyant passer cette offre sur les réseaux sociaux, je me suis dit que c'était une opportunité à saisir." La jeune femme a acheté un récupérateur de 300 litres d'un coût de 100 euros. " Avec le chèque de la Métropole, ça ne m'a coûté que 50 euros et encore, c'est parce que j'ai choisi un matériel un peu esthétique. On peut trouver encore moins cher." Pour l'instant, elle n'a pas eu l'occasion de vraiment s'en servir mais elle compte bien le faire cet été pour arroser son potager. "Un voisin déjà équipé en récupérateur m'a dit qu'il économisait jusqu'à 30 mètres cubes d'eau sur sa facture. Après, moi, je suis plus dans une démarche écologique, je trouve dommage qu'on gaspille les eaux de pluie alors qu'on a des pénuries d'eau. Si à notre échelle, on peut faire quelque chose, c'est bien."

Une aubaine aussi pour les enseignes partenaires

Parmi les enseignes partenaires sur l'opération, on trouve la jardinerie Babée à Olivet. " Ce bon d'achat de la Métropole a aussi été une aubaine pour nous" confie Romain Babée, l'un des responsables du magasin. "L'automne dernier, on a vendu 31 récupérateurs d'eau contre 3 à 5 les autres années à cette période et là, avec la sécheresse qui s'annonce, il y a déjà de la demande. L'eau devient une préoccupation pour tous ceux qui jardinent ou cultivent un potager, les anciens comme les plus jeunes." Dans son magasin, on trouve des récupérateurs à tous les prix. " Les plus demandés, ce sont les 300 litres qu'on vend à un peu moins de 100 euros".

Des récupérateurs d'eau en vente chez Babée à Olivet © Radio France - Patricia Pourrez

L'automne dernier, les 1.000 bons d'achat d'Orléans Métropole sont partis en seulement 3 jours. Ca risque d'être aussi rapide cette fois-ci. La collectivité locale a elle déjà prévu une nouvelle campagne d'aide à l'automne 2023.