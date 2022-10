La Métropole d'Orléans offre des bons d'achat de 50 euros pour s'équiper en récupérateur d'eau

Cet été, en pleine canicule, la Métropole d'Orléans a constaté une hausse des consommations en eau potable. " Même si des arrêtés sécheresse sont pris, on se dit qu'à priori une partie de cette eau sert bel et bien à arroser les plantes et les jardins" explique Clémentine Cailleteau-Crucy, maire de Mardié et déléguée à la préservation de la ressource en eau.

Un double objectif écologique

C'est précisément pour limiter ce phénomène que la Métropole d'Orléans va aider les habitants à l'achat de récupérateur d'eau de pluies, d'une capacité de 300 litres et plus. " C'est évident que ça s'adresse aux personnes qui ont des jardins. On est déjà sur un bon niveau d'équipement" précise Christian Fromentin, vice-président d'Orléans Métropole chargé de l'assainissement. Pour la collectivité, la démarche est double : faire des économies d'eau et éviter que cette eau de pluie ne se retrouve dans les circuits d'assainissement. " Elle est traitée comme de l'eau sale alors que ce n'est totalement le cas" explique Christian Fromentin.

Christian Fromentin et Clémentine Cailleteau-Crucy © Radio France - Patricia Pourrez

Un bon d'achat de 50 euros à dépenser chez des enseignes partenaires

Concrètement, pour les personnes intéréssées, il faut télécharger sur le site le bon d'achat de 50 euros qui sera valable dans certaines enseignes participant à l'opération. Mais avant cela, il faut répondre à un questionnaire, en lien avec des vidéos pédagogiques proposées par Orléans Métropole. " On avait aussi cette volonté d'expliquer aux gens pourquoi il est important de préserver l'eau pour la planète et pour l'environnement" précise Clémentine Cailleteau-Crucy.

Au total, la métropole d'eau va proposer 1.000 bons d'achat de 50 euros jusqu'à la fin de l'année. Une campagne similaire est déjà programmée au printemps prochain avec 1.000 nouveaux bons d'achat.