La métropole d'Orléans organise des stands de réparation gratuits pour les vélos

Alors que le vélo a le vent en poupe depuis la fin du déconfinement, Orléans Métropole a décidé d'aller dans le sens de cette pratique en plein boum. Elle a d'abord ouvert, temporairement, des pistes cyclables au niveau du pont George V et de la rue Royale. Et puis, elle a mis en place des stands appelés "remise en selle", du 5 juin au 10 juillet, sur les marchés de la métropole. Le but : aider les Orléanais à se remettre en selle !

Stands "remise en selle" les jours de marchés

Pendant les marchés de la Source, de l'Argonne, des Blossières ou encore de la place du Martroi, la grande tente blanche de la métropole d'Orléans est installée le temps du marché pour faire les petites réparations sur les vélos. L'animation de ces stands a été confiée à deux associations : 1'Terre-actions et Respire. La première répare les vélos, la seconde aide à reprendre confiance sur un vélo lors de petits ateliers organisés autour de la tente.

Je n'avais pas ressorti mon vélo depuis sept ans !

Et ces stands attirent du monde depuis leur lancement. Vendredi midi, jour de marché sur la place du Martroi, les Orléanais font la queue avec leur vélo dans l'espoir de le faire réparer. Christine Besnard est dans la file d'attente, les roues de son vélo complètement à plat : "je n'avais pas sorti mon vélo depuis sept ans !" dit-elle en rigolant. "Ce n'est qu'à la fin du confinement, que je les ressorti parce que je ne voulais pas prendre les transports en commun."

Chrsitine Besnard, à gauche sur la photo, attend de faire réparer son vélo qu'elle n'a pas utilisé depuis plus de sept ans. © Radio France - Alexandra Lagarde

Un engouement pour le vélo

Comme elle, ils sont nombreux à avoir décidé de se remettre au vélo en ce début de déconfinement, François Gallier réparateur dans l'association 1'Terre action, est témoin de ce nouvel engouement : "en l'espace de deux, trois heures nous avons réparé une quinzaine de vélos. Une fois c'est la roue, une fois les freins, il y a toujours la queue, ça ne désempli pas depuis que nous nous sommes installés."

François Gallier de l'association 1'terre-action est en train de réparer le vélo d'une Orléanaise. © Radio France - Alexandra Lagarde

Et si l'engouement pour le vélo est certain, alimenté par la peur de reprendre les transports en commun et les politiques gouvernementales favorables au vélo, François Gallier attend de voir si un véritable changement s'amorce :"il est clair que les gens s'intéressent au vélo mais j'espère surtout qu'ils se rendront compte que le vélo répond à toutes les attentes de notre société sur la santé, l'environnement, etc."

En attendant, la métropole propose par ailleurs d'aider les Orléanais à acheter des vélos à assistance électrique grâce à des bons d'achat.