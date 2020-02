La métropole d'Orléans refuse d'indemniser un commerçant impacté par les travaux de la RD2020

Alain et Léa Lecourieux, père et fille, devant leur boulangerie l'Epi Gaulois au bord de la RD 2020, à Saran.

Saran, France

Alors que les travaux ont repris sur la RD2020 nord au début du mois de février, après une interruption pendant les fêtes de fin d'année, le propriétaire de la boulangerie l'Epi Gaulois, Alain Lecourieux, en difficulté depuis le début des travaux, s'est vu refuser une indemnisation à Orléans Métropole.

Baisse du chiffre d'affaires

Pourtant, Alain Lecourieux est catégorique, depuis le début des travaux le 12 août 2019, il a vu ses revenus baisser. "Entre le 12 et 13 août notre chiffre d'affaires a baissé de 500 euros. On a attendu un peu car on nous avait expliqué que les premiers jours c'était normal. Mais rien n'est jamais revenu comme avant."

Alain Lecourieux dans sa boulangerie devant les documents administratifs adressés à Orléans Métropole. © Radio France - Alexandra Lagarde

Depuis les pertes s'accumulent pour le couple qui a lancé son commerce il y a trois ans : "notre avocat a calculé, nous en sommes à 42 900 euros de déficit. C'est simple ma femme et moi, nous ne nous versons pas de salaire et à la fin du mois nous licencierons notre fille, Léa. En attendant nous comblons le déficit avec notre argent personnel, mais je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir."

Refus d'indemniser le boulanger

Sa fille, Léa Lecourieux est furieuse contre la métropole : "mes parents donnent tout pour cette boutique. Nous, on veut seulement une aide, la métropole a investi des millions pour ces travaux et nous refuse quelques milliers d'euros." En effet, quelques semaines après le début des travaux, Alain Lecourieux a adressé une demande d'indemnisation à Orléans Métropole. "Nous avons eu une réponse deux mois et demi après, en novembre, pour nous refuser cette demande." se souvient Alain Lecourieux. Et d'ajouter "La métropole préfère que nous les attaquions en justice, ils ne veulent pas ouvrir les indemnisations, sans doute par peur que les autres commerçants fassent la demande aussi."

D'autres magasins en difficulté

Dans le même cas de figure que le boulanger, le gérant du restaurant Léon de Bruxelles, Rodolphe Neveux, affirme que les travaux ont eu un impact direct sur son chiffre d'affaire. "Depuis la reprise des travaux le 3 février, après l'interruption pendant les fêtes de fin d'année, notre chiffre d'affaire a baissé de 20%. J'ai adressé un courrier à la métropole début novembre et depuis j'attends une réponse." Et d'ajouter "je ne suis pas en colère, mais si jamais la métropole ne nous aide pas, je serai obligé de stopper mes partenariats avec les clubs de sport de Saran et d'Orléans. Depuis sept ans j'ai donné plus de 50 000 euros."

L'impossibilité d'ouvrir un droit à l'indemnité selon la Métropole

De son côté, Jacques Martinet, en charge de l'aménagement du commerce à Orléans Métropole, reste catégorique "à aucun moment la RD 2020 n'a été fermée. L'accès est moins facile pour les clients, mais pas impossible. Le droit à l'indemnisation n'est donc pas ouvert."

"Nous avons rencontré M. Lecourieux il y a quelques semaines et lui avons conseillé d'entamer une poursuite judiciaire pour obtenir réparation." Et d'ajouter "nous allons envoyer un courrier à l'ensemble des commerçants concernés par les travaux de la RD 2020 afin de leur proposer un accompagnement dans leurs démarches administratives auprès des impôts, de l'URSAF, etc."

Et puis, selon Jacques Martinet, il ne faut pas oublier l'essentiel : "une fois les travaux finis, la route sera magnifique. Il y a un potentiel très important, ce n'est qu'une mauvaise passe."

Reste que M. Lecourieux devra attendre plusieurs mois avant la fin des travaux et affirme qu'il devra licencier l'un de ses trois employés d'ici la fin du mois de février.