La métropole d'Orléans souhaite réutiliser ses eaux usées pour arroser le Parc Floral

Lorsque vous prenez une douche, que vous tirez la chasse d'eau ou encore que vous prenez une douche, c'est ici qu'arrivent vos eaux usées. La station d'épuration d'Orléans La Source reçoit et traite chaque jour 3.500 mètres cube d'eaux usées. Mais d'ici quelques mois, une partie de ces eaux pourra servir à arroser le parc floral. "Sur ces 3.500 mètres cube, on sera en capacité d'en utiliser 1.200 pour l'arrosage du parc floral, grâce à ce nouveau système de réutilisation des eaux usées." explique Cédric Morio agent de la métropole à la direction du cycle de l'eau, qui a supervisé ce projet.

C'est dans un nouveau bassin que les eaux usées, déjà traitées deux fois, subissent un troisième traitement. Les eaux sont filtrées et débarrassées des virus et bactéries pour garantir une qualité optimale. "Avec ce traitement complémentaire, nous allons réussir à obtenir une eau dite 'qualité eau de baignade', nécessaire pour pouvoir arroser le parc." analyse Cédric Morio. L'installation de ce nouveau bassin a coûté 1,7 million d'euros (hors taxe).

Ces immenses cuves bleues sont des filtres à sable. Ce filtrage est une étape indispensable pour pouvoir arroser le parc floral avec les eaux usées. © Radio France - Antoine Vandendrische

Une sacrée économie d'eau potable car jusque-là, il fallait puiser dans le Loiret pour arroser le parc floral. "On sait qu'à certaines périodes de l'année, le niveau du Loiret est très bas. Si on arrive à utiliser de l'eau qui sort de la station, cela va soulager le débit de la rivière." affirme Christian Fromentin, vice-président de la métropole, en charge de l'assainissement. "On a eu des périodes de stress hydrique et cette solution est une opportunité à ne pas manquer."

Ce nouveau système de réutilisation de l'eau est un véritable test grandeur nature pour Christian Fromentin : "C'est un enjeu très important pour les années et décennies à venir. Il faut qu'à terme on arrive à créer une sorte de circuit fermé, que l'on essaie au maximum de limiter nos ponctions dans les nappes phréatiques qui souffrent." explique-t-il. "Si on peut réutiliser de l'eau en boucle, c'est une solution d'avenir."

Mais avant de pouvoir arroser le parc floral avec ces eaux usées avec ce nouveau bassin, l'Agence Régionale de Santé doit donner son autorisation, dans un délai de deux mois.