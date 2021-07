La métropole de Dijon cherche 150 volontaires pour tester sa nouvelle application

Un lampadaire qui ne fonctionne plus, une plaque d'égout démise...Si vous habitez la métropole de Dijon, vous pourrez bientôt signaler ces dysfonctionnements sur votre téléphone, via une application.

C'est une étape de plus dans le projet de smart city, ou ville intelligente, dans lequel la métropole est engagée depuis quelques années. Une application, nommée On Dijon, opérationnelle au mois de novembre 2021. Elle permettra de faire remonter les dérèglements du quotidien dans l'espace public, comme une branche tombée sur la route, un trou dans la chaussée...

Il vous suffira de prendre votre téléphone, et de signaler le problème observé dans l'application. L'information remontra à un poste de pilotage, un peu comme une tour de contrôle. Derrière leur écran, quatre agents vous répondent et contactent les services concernés pour que le problème soit résolu. Vous serez tenu au courant de l'évolution de votre signalement en temps réel, via l'application.

"Ce n'est pas une simple boîte mail, explique Denis Hameau, vice-président de Dijon métropole en charge de l'économie sociale et solidaire, à l'origine du projet. C'est une boucle, en constante interaction avec le citoyen qui fait un signalement." Le but : des agents qui agissent plus vite, et des habitants impliqués dans la vie de la métropole.

L'application proposera aussi des services administratifs : consulter les horaires d'ouverture de la piscine, le menu de la cantine de l'école municipale, ou même faire une demande de renouvellement de la carte d'identité.

Développée avec les habitants

L'application On Dijon est pour l'instant en cours de développement. La métropole cherche 150 volontaires pour tester l'application et faire remonter d'éventuels bugs ou pistes d'amélioration. Les inscriptions ouvrent à la mi-juillet, et la sélection se fera à la fin de l'été "pour avoir un maximum de profils différents", explique Denis Hameau.

Les citoyens auront un mois pour mettre l'application à l'épreuve de la vie quotidienne. Une fois leurs retours intégrés, On Dijon devrait être disponible pour les 250 000 habitants de la métropole en novembre 2021.