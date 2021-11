La métropole de Dijon se prépare à l'arrivée de la neige

Dijon métropole assure le déneigement de l'ensemble des voies métropolitaines sur les 23 communes de l'agglomération (en régie ou par le biais de prestataires). Le plan neige sera activé du 12 novembre 2021 au 11 mars 2022 pour assurer la viabilité hivernale des voies publiques. Cette période peut évoluer selon les aléas climatiques.

Pour réduire les effets néfastes du verglas et de la neige, veiller à la sécurité des usagers, au fonctionnement des transports et maintenir l'activité économique, ce dispositif peut fonctionner 24h / 24h grâce à des patrouilleurs et à des agents d'astreinte. Le réseau à traiter représente environ 1 150 km de voirie. Il est hiérarchisé en 2 niveaux d’importance correspondant à des interventions distinctes :

Le réseau principal comprend outre les voies structurantes toutes celles qui sont empruntées par les transports collectifs urbains. Elles sont traitées en priorité.

Le réseau secondaire qui assure essentiellement des fonctions de desserte est traité dans un deuxième temps.

Le plan neige mobilise 300 agents et 8 prestataires extérieurs. Il dispose d'un service d’astreinte qui comprend un minimum de 35 véhicules. Les services de la métropole s’appuient, pour organiser leurs interventions, sur les informations météo données en continu sur un site internet avec mises à jour toutes les deux heures, ainsi que sur des contacts directs avec Météo France. Ces données constituent une aide à la prise de décision. Des référents plan neige de secteur patrouillent, évaluent la situation sur le terrain et informent en permanence le poste de commandement. En cas de prévisions météorologiques alarmantes. De plus l'ensemble des véhicules sont géolocalisés ce qui permet d'avoir en temps réel leur position.

Les moyens du plan neige de Dijon métropole

46 véhicules adaptés aux différentes typologies de voies

2 laveuses équipées de lames

Des moyens de chargement et de stockage de sel et saumur répartis sur la métropole

Des équipes spécifiques dédiés au déneigement manuel

Le déneigement des trottoirs

À Dijon, conformément à l’arrêté municipal du 12 mars 2012, chaque propriétaire ou locataire est tenu de dégager la neige et d'éliminer le verglas devant sa propriété afin d'assurer aux piétons une circulation sans danger. Le CCAS de la ville de Dijon met en place un dispositif d’aide et de déneigement dédié aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap afin que celles-ci puissent se sentir en sécurité devant leur domicile et être en règle vis à vis de l'obligation de déneigement de leur trottoir (numéro d’appel pour le déneigement : 0 800 21 3000).

Rappel de quelques consignes