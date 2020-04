La métropole de Grenoble recrute des éboueurs et agents de voirie pour cet été

La métropole grenobloise propose plus de 50 emplois temporaires d'éboueurs et d'agents de voiries en juillet et août 2020. Vous avez jusqu'au 3 mai pour postuler.

Afin de garantir la continuité de services publics pendant la période estivale et permettre aux éboueurs et agents de voirie de prendre des congés mérités alors qu'ils sont sur le front depuis le début de l'épidémie de coronavirus, la métropole de Grenoble cherche à recruter plus de 50 éboueurs et agents de voirie en juillet et août 2020.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au dimanche 3 mai. Les candidatures doivent être envoyées via le formulaire disponible sur le site internet de la métropole.

Les emplois s’adressent à tous et une attention particulière sera accordée aux candidatures des personnes actuellement éloignées de l’emploi.

Tous les candidats recrutés recevront, dès le premier jour de leur prise poste, les équipements de protection individuelles requis.

Les postes proposés

Agent de voirie : six postes à pourvoir en juillet (du lundi 06/07 au vendredi 31/07/20) et six postes en août (du lundi 03/08 au vendredi 28/08/20).

(du lundi 06/07 au vendredi 31/07/20) (du lundi 03/08 au vendredi 28/08/20). Éboueur : vingt postes à pourvoir en juillet (du vendredi 03/07 au vendredi 31/07/20) et vingt-et-un postes en août (du vendredi 31/07 au vendredi 28/08/20)

Le premier jour de la mission est une journée de formation.